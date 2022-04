Los audios entre Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona y Luis Rubiales, presidente de la RFEF, han desvelado mucho la relación que mantienen ambos, que se extiende más allá de sus negocios en para la Supercopa de España a Arabia Saudí.

En unas nuevas filtraciones desveladas por 'El Confidencial', el central del Barça reenvió a Rubiales un mensaje de audio del que era entonces capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, en el que se incluían críticas al presidente de la Federación, acusándole de maniobrar en la sombra para desplazar del cargo a David Aganzo, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

"Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial", escribió Piqué en mayo de 2020. El jugador del Barça buscó apoyos para desplazar a Aganzo de su cargo, y acudió a Ramos, pero el actual futbolista del PSG le contestó que no tenía intención de pronunciarse a favor de ninguna de las partes.

"Yo sé la relación que han tenido Rubi y Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubi se presentó para la presidencia de la Federación, pues al otro (Aganzo) lo puso en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo, y con poder, pues quiere mandar a su manera", empieza diciendo en su audio Sergio Ramos.

Y prosigue: "¿Qué pasa? Que Rubi tenía a tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo, aun estando Aganzo de presidente. Entonces este cogió y los echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE".

En ese momento, Ramos llegó a la conclusión, sin querer mojarse, pero reveló un episodio incómodo con el presidente de la AFE.

"Entonces, esto es un tema también muy delicado, Geri. Y yo con Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho, la relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores. Pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. Yo creo que esto no es un tema nuestro, es un tema... ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé, yo creo que nosotros aquí es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos", zanjaba Ramos.

Tras el mensaje, Rubiales respondió con un mensaje en un tomo no demasiado amigable: “No hace falta que me mandes nada porque no era el momento de hablar con Sergio en mi opinión”.

No era la primera vez que el presidente de la RFEF y el jugador del Barça hablaban sobre Ramos, con quien Piqué compartió centro de la zaga en la selección española. Cuando se conoció la intención de Ramos de ir a los Juegos Olímpicos, algo que también quería hacer Piqué, el jugador acudió a Rubiales. "¿Sabes algo de esto? Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo", le dijo en ese momento Piqué al presidente del máximo estamento del fútbol en España.