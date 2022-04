Así que los azulgranas se vieron con una pena máxima en contra a los dos minutos y cuando ni siquiera habían conseguido tocar el balón. Inocente, pero penalti de Eric a Lindstrom que Kostic transformó engañando por completo a Ter Stegen.

Reaccionó rápido el equipo azulgrana y tuvo su mérito, aunque no consecuencias en el marcador. Xavi Hernández había apostado de entrada por Mingueza en el lateral derecho y por Gavi en la medular. Piqué no había llegado a tiempo. Buscaron los azulgranas mover rápido el balón y el desborde de Dembélé por la banda derecha. También despertó la parte azulgrana de la afición, consciente de que se les tenía que oír más que al rival, por muy difícil que fuera.

Aubameyang cabeceó fuera a los nueve minutos a centro del 'mosquito'. Tocaba revertir la situación y multiplicarse. Tanto en el césped como en la grada. Kevin Trapp, el mismo que las vio moradas hace casi cinco años y se llevó media docena con el PSG, se lució al disparo de Ronald Araujo.

Pero fue una reacción inacabada. El Eintracht ya demostró en la ida que es muy peligroso en las transiciones y cuando pudo correr, llevó muchísimo peligro. Tanto que, tras los avisos de Jakic y Knauff, llegó el segundo. Aquí ya no pudo hacer nada el de Mönchengladbach. Santos Borré, muy libre de marca, avanzó metros y soltó un tremendo derechazo.

Como tremendo fue el varapalo que se llevó el Barça. Cada vez más cuesta arriba la eliminatoria... y encima Pedri se marchó al descanso renqueante. Ya no saldría en la segunda mitad, lo hizo Frenkie de Jong en su lugar.

Quien tampoco apareció en la reanudación fue la grada de animación, muy molesta por la numerosa presencia visitante en localidades de abonados del Barça. Regresaron en el minuto 55 de partido.

Ante todas las adversidades tuvo que seguir luchando el Barça. Muy clara la tuvo Aubameyang para devolver la emoción al choque, pero también en la otra área Lindstrom pudo sentenciar... antes de que el choque se detuviera por unas posibles manos de Santos Borré dentro del área. El colegiado fue a verlo al VAR, pero no funcionó la pantalla. Al final, no se señaló la pena máxima. Un desastre todo.

La crisis culé se acrecentó con el tercero de los alemanes, en una rápida acción y el chut cruzado de Kostic sin oposición por su banda. Y pudo ser mayor. Kamada rozó el cuarto.

El capitán Busquets metió en el partido al Barça. No lo consiguió a la primera, cuando marcó tras varios rechaces pero estaba en fuera de juego, pero sí justo en el noventa de un trallazo inapelable. Los nueve minutos de descuento fueron, al menos, emocionantes. Estuvo muy cerca luuk de Jong de volver a vestirse de héroe. Salió el remate por el lateral de la red.

Memphis cerró el partido transformando el penalti del 2-3 por codazo de N'Dicka a Luuk y cerrar así, porque ya no hubo tiempo para más, un partido extrañísimo pero que, a la postre, deja al Barça fuera de la Europa League y con un gordísimo problema social.

Ficha técnica

Barcelona: Ter Stegen (8), Mingueza (5), Araujo (6), Eric (4), Alba (4); Gavi (5), Busquets (4), Pedri (4); Dembelé (7), Aubameyang (4), Ferran (4). - Técnico: Xavi Hernández (4).

Cambios: F. de Jong (6) por Pedri (m. 46); Dest (6) por MIngueza (m. 62); Adama (4) por Aubameyang (m. 62); L. de Jong (5) por Eric (m. 70); Memphis (s. c.) por Ferran (m. 80).

Eintracht: Trapp (6); Knauff (8), Touré (7), Hinteregger (6), N’Dicka (6), Kostic (9); Jakic (5), Rode (6); Lindstrom (7), Borré (8), Kamada (7). - Técnico: Oliver Glasner (7).

Cambios: Hauge (s. c.) por Lindstrom (m. 80); Hrustic (s. c.) por Rode (m. 80); Hasebe (s. c.) por Touré (m. 99); Chandler (s. c,.) por Knauff (m. 99),

Goles: 0-1 (m. 4), Kostic transforma un penalti cometido por Eric sobre Lindstrom. 0-2 (m. 36), Borré se interna y suelta un derechazo a la escuadra; 0-3 (m. 67), Kostic controla un balón y chuta raso y cruzado;: 1-3 (m. 99), Busquets suelta un trallazo desde fuera del área; 2-3 (m. 101), Memphis aprovecha un penalti.

Árbitro: Artur Dias (4), portugués.

Tarjetas amarillas: Eric (m. 3), Jakic (m. 24), Gavi (m. 28), Hrustic (m. 83), Dembélé (m 94), Xavi (m. 95), Glasner (m. 95), N’Dicka (m. 93), Knauff (m. 94), N’Dicka (m. 95 y 100).

Tarjetas rojas: N’Dicka (m. 100).