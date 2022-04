Pinto, del 'bullying' al Grammy pasando por la Champions: "El fútbol no me dejó a mí, lo dejé yo a él"

La música y el deporte han sido las pasiones de José Manuel Pinto desde que era un adolescente. Pero no podía imaginarse que acabaría no solo ganándose la vida con ellas sino que llegaría incluso a levantar una Champions y un Grammy. El polifacético exportero se centró en la música tras colgar los guantes, primero como productor y luego como cantante. Ahora presenta su nuevo 'single', 'Canalla', en el que mete un guiño en la letra a su antigua vida sobre el césped.

"Es un guiño al 'tiki taka' porque es una cosa que me representa, que he vivido y es muy rítmico y me dije: 'voy a hacer un guiño: 'tikitikitikitaka'". Desborda energía y optimismo, aunque ahora que es cantante tiene menos pinta de músico que cuando jugaba. Atrás han quedado aquellas largas trenzas, pero mantiene la sonrisa que el 'bullying' no le arrebató.

Darle la vuelta al 'bullying'

"Sufrí 'bullying' por mis apellidos: Pinto Colorado. Imagínate las risas Pinto Verde, Pinto Rojo, Pinto y Valdemoro. Uno decía Pinto Wahinto y me molestaba porque no sabía qué era. Y se me quedó Pinto Wahinto. Pero le di la vuelta y lo convertí en el nombre de mi empresa. Mis amigos me empezaron a llamar, de buen rollo, Wahinto y Wahin y en 2000 creé mi sello, Wahin Maquinaciones. Hay que verle lo positivo a la vida".

Tuvo su primer grupo de rap a los 12 años, Hermanos de sangre, y cinco año más tarde se tatúo en el tobillo las iniciales, HDS. Por aquel entonces también empezaba a dar los primeros pasos hacia el fútbol profesional. "Música y deporte siempre han ido de la mano. Y una realimenta a la otra siempre. Y aunque al principio la prioridad siempre fue el fútbol, en los últimos años ha ganado la música. Sin la música no habría aguantado la presión, los momentos difíciles, para mí ha sido un motor, la gasolina, para poder llegar hasta donde he llegado en el fútbol".

Superman y Clark Kent

Tras pasar por el Betis y el Celta, aterrizó en el Barça en enero de 2008. La primera gran sorpresa fue que su identidad secreta quedó al descubierto. "Estaba oculta hasta que en Barcelona se abrió al caja de pandora. Conocían a Clark Kent y no a Superman. Había trabajado con un grupo de Pontevedra que cogió cierto nombre y la prensa en Galicia ya me preguntaba si ese Wahin era yo. Yo no decía ni sí ni no, pero cuando llegué a Barcelona la portada de un diario puso 'Wahin Maquinaciones ficha por el Barça'. Y se acabó Clark Kent".

Tras vivir en su primer medio año en el Camp Nou el ocaso del Barça de Rijkaard, disfrutó de la otra cara de la moneda en el primer año de Guardiola. La química que se generó en el vestuario fue una de las claves del éxito. "Siempre es importante la atmósfera positiva y es muy difícil de encontrarla. Cuando los partidos salen bien todo el mundo está feliz pero lo importante es el equilibrio cuando ya no van tan bien, pero no solo en el fútbol: en la vida cotidiana, en la familia".

La banda sonora del sextete

Él y Alves contribuían al buen ambiente como DJs del vestuario. "Dani y yo éramos de los más responsables pero lo bonito en un vestuario es compartir. Un ratito yo, un ratito tú. Víctor le gustaba mucho el rock, AC/DC, Xavi tiraba más por el pop español... Dani y yo hacíamos las recopilaciones". Coldplay, Killers y Delahoja no fallaban en las grandes noches del Pep Team. "Los jugadores, como los artistas, somos muy supersticiosos y cuando algo sale bien no hay que cambiarlo. Los poníamos antes del partido o en el viaje siempre por si acaso".

Cree que el regreso de sus excompañeros Alves y Xavi le ha cambiado la cara al equipo. "Estoy superfeliz por Dani, si todo esto ha cambiado no tengo duda que una de las claves de ese flujo energético bonito es Dani. Mantengo contacto con él y el resto de excompañeros pero no para hablar de fútbol sino de cómo les va en la vida: los resultado suben y bajan pero lo importante es saber cómo están a nivel personal. Con Xavi hablé tras el Clásico, para felicitarle pero sobre todo para saber que estaba bien".

"Xavi es una enciclopedia infinita"

No tiene dudas de que el excentrocampista triunfará también en el banquillo. "Me encantaba Xavi como jugador y como entrenador estoy convencido de que le irá genial. Como jugador veía las cosas diferente, un futbol que nadie veía. Vive por y para el fútbol y es una enciclopedia infinita de saber. Lo demostró como jugador y va a ser un grandísimo entrenador".

Vio el 0-4 pero casi no se sienta a seguir fútbol por la tele si no le arrastra su hijo. "Yo veo el doble ahora: antes nada y ahora nada de nada", bromea. "Ya he visto bastantes desde el banquillo". Al meta gaditano nunca le ha gustado mirar sino jugar. "Desde pequeñito me apasionaba jugar, no verlo, me aburría. Me siento realizado porque he llegado donde quería. El fútbol no me dejó a mí, yo lo dejé a él. Cuando sales del Barça tienes muchas novias y yo decidí dedicarme el 100% a la música".

De la Niña a la cuerda

Con 38 años se zambulló por completo en su otra vida. ¿Qué mundo es más exigente? "Ambos, tienen en común que son sacrificados y caminos de largo recorrido". Además de su carrera de cantante y productor, ha intentado unir los dos mundos con 'P13FIT', un sistema de entrenamiento saltando a la cuerda al ritmo de la música que empezó a gestar hace ocho años, cuando se le presentó al creador de la Zumba. "Es una forma de unir esos dos mundos, música y deporte. Quería ganarme la vida con ambos pero nunca me imaginé donde iba a alcanzar llegar en ambos. Jamás me hubiera imaginado hacer historia con el Barcelona que mi música llegara a Hollywood o ganar un Latin Grammy como uno de los ingenieros en el disco de Niña Pastori. No me imaginaba cuánta magnitud pero mi idea era ser el mejor en lo que me apasionaba. Y sobre todo disfrutar de esas pasiones que eran el motor de mi vida, lo que me inspiraba y me inspira cada mañana a trabajar".