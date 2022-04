Eduardo Coudet ha confirmado este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid que Santi Mina, juzgado esta semana como presunto autor de delito de agresión sexual, estará en la convocatoria del equipo celeste. “Es lo lógico, me parece a mí”, apuntó el entrenador argentino, que argumentó que “hasta que la justicia diga lo contrario, todos son inocentes”.

Sobre el partido ante los blancos, líderes de la competición, el ‘Chacho’ destacó la dificultad de enfrentarse a un equipo al que no ha podido derrotar hasta la fecha. “Nos enfrentamos a un equipo de jerarquía y va a ser difícil. Contra estos equipos tienes que hacer un partido muy bueno para ganar”.

El técnico del Celta también habló de su relación con Luis Campos, nuevo director deportivo. “Charlamos de fútbol y me contó que su participación en esta parte no va a ser activa porque no hay mercado hasta que finalice el torneo. También me transmitió el conocimiento que tenía de mi persona como entrenador, conocía todos los equipos donde dirigí”, explicó Coudet.