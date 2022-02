El fútbol fue cruel con un Atlético generoso en el esfuerzo, ambicioso y proponiendo fútbol ante el Manchester United . No se podía reprochar nada esta vez a Simeone, que hizo los deberes y planteó un partido perfecto en la ida de los octavos de la Champions League. Pero otro borrón defensivo, y dos remates al larguero, impidieron a los colchoneros hacerse con un merecido triunfo que alimenta, en cualquier caso, su autoestima para lo que resta de temporada.

Joao Félix es un cisne en el estanque de Simeone. Un jugador diferente, un hedonista rodeado de estajanovistas. Lo demostró a los seis minutos lanzándose para cabecear de forma extraordinariamente plástica un centro de Lodi que tocó en el palo de De Gea y terminó en la red. Un gol majestuosamente estético que premiaba la salida de un Atlético caníbal que asfixió al United con una presión alta, consciente de la vulnerabilidad de los de Rangnick. No les duraba la pelota en los pies a los ingleses y los rojiblancos aparecían en los espacios, bien cosiendo el juego con Herrera y Correa entre líneas, bien con Lodi y Llorente por los costados.

En defensa, después de meses de Simeone insistiendo en la defensa de cinco, al Cholo le funcionaba la apuesta el día D. Kondogbia se agigantó en el mediocentro cortocircuitando a Bruno Fernandes, mientras Savic, Giménez y Reinildo echaban el cerrojo. El enorme trabajo táctico del técnico, la feroz intensidad de sus jugadores y el ambiente de la caldera del Metropolitano conformaban una mezcla imbatible. Sin noticias de Pogba y Fred, generadores de juego del United, Rashford y Sancho quedaban fuera de cobertura y Cristiano era un espectador más. Pudieron marcharse los locales con un gol de renta más si un remate postrero de Vrsaljko no se hubiera tropezado en el larguero. Al descanso, el Atlético era un tsunami y el Manchester una cáscara de nuez.

De vuelta del vestuario, Simeone seguía hurgando en la llaga de un United dubitativo que era incapaz de descifrar la presión rojiblanca. Rangnick no era capaz de leer el partido que le proponía el Cholo. Calentaban Griezmann y Suárez, a la hora de partido, cuando el partido comenzó a cambiar. Creció el Manchester porque al Atlético le duraba poco el balón fruto del cansancio por la exigencia salvaje de la presión. Necesitaba pausa, descansar con el balón en los pies. Solo un Joao Félix majestuoso era capaz de entender lo que necesitaba su equipo. El portugués se echaba el Atlético a la espalda en un ejercicio de clase.

Movió ficha el United cambiando de laterales, para darle más profundidad a sus ataques con Téllez y Wuan-Bissaka, además de sustituir a un intrascendente Pogba por Matic. Alteraba el 4-2-3-1 por un 4-3-3 más ofensivo tratando de entrar en un partido en el que no había comparecido. Simeone cambiaba piezas (Lemar por Lodi en el carril y Griezmann por Joao Félix con galones), pero mantenía el mismo planteamiento. No se toca lo que funciona. Y Oblak no había tenido que hacer ni una parada en 70 minutos.

Un error, un empate

Pero en la primera ocasión de la que dispuso el United entre palos, una contra en la que Reinildo se equivocó al ir abajo a cortar un pase de Bruno Fernandes, dejó a Elanga solo para batir a un Oblak a media salida. Otro error atrás penalizaba a un Atlético que no merecía tal castigo. Pero al no valer doble los goles fuera de casa, el resultado era algo menos incómodo. Se lamentaba Simeone en la banda y pedía cabeza. Había minutos y había una vuelta por delante. Y a punto estuvo de rescatar el triunfo Griezmann, que con mucha clase la mandó al larguero. No pudo ser. Toca jornada épica en Old Trafford. Pero este Atlético invita al optimismo.

Ficha técnica:

1 - Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Giménez, Reinildo, Lodi (Lemar, m. 74); Llorente, Herrera, Kondogbia; Correa, Joao Félix (Griezmann, m. 74).

1 - Manchester United: De Gea; Lindelof (Wan-Bissaka, m. 65), Varane, Maguire, Shaw (Álex Telles, m. 65); Fred, Pogba (Matic, m. 65); Rashford (Elanga, m. 74), Bruno Fernandes, Sancho (Lingard, m. 80); Cristiano Ronaldo.

Goles: 1-0, m. 7: Joao Félix. 1-1, m. 80: Elanga.

Árbitro: Ovidiu Haţegan (Rumanía). Amonestó a los locales Herrera (m. 45), Reinildo (nm. 64), Llorente (m. 76) y Giménez (m. 77), y a los visitantes Shaw (m. 50), Lindelof (m. 60), Rashford (m. 65) y Fred (m. 73).

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante unos 67.000 espectadores. Luis Enrique, seleccionador español, asistió al encuentro en el palco.