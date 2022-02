«Es un milagro competir con los equipos de la Península»

¿Qué pensó cuando le plantearon volver al Mensajero?

Es mi casa. Aquí viví una historia muy bonita (salvó al equipo del descenso a Tercera en la temporada 2015/16). Le tengo mucho cariño a esta Isla y al club. Me identifiqué mucho con ellos. Prácticamente sigue la misma gente que cuando estuve la vez anterior. No me había salido nada interesante para trabajar y me pidieron ayuda, así que no me lo pensé dos veces. Otras veces le das más vueltas a las cosas. Me gusta entrenar y sentirme valorado, y en La Palma creen mucho en mí. Cuando me llamaron después de perder 3-0 con el Tamaraceite, por la noche pedí que me dieran 24 horas para solucionar un tema familiar, pero no hablamos de dinero ni de nada. Uno sabe lo que hay. Además, la historia ha vuelto a empezar bien.

En una profesión como la suya, con tantos cambios de residencia, ¿llega a notar que hay sitios en los que encaja mejor?

Sí. Pero pasa en todo. Por ejemplo, si hubiera estado en otro equipo, el Antequera nos hubiera metido el penalti el domingo (0-0). Es una historia de amor que empezó muy bien desde que llegué la otra vez y ahora se está repitiendo. Hay algo ahí, una química especial con la Isla. Estoy muy a gusto con toda la gente. Soy una persona tranquila y en La Palma encuentro esa misma paz. Me siento con mucha energía y se la transmito al equipo, y eso es muy importante.

¿Qué le dicen por la calle?

Soy mucho de caminar: bajo del estadio al centro a dar una vuelta, me tomo algo... Ya sabemos que La Palma está dividida, pero tengo muy buenos amigos del Tenisca. Se meten conmigo:«míster, no tenía que haber venido, con lo bien que estaba usted en Gijón...» Es una Isla muy futbolera. Y también está el Atlético Paso mirando hacia arriba. Son tres equipos importantes en una Isla pequeña. Se respira fútbol y eso es muy bonito. Pero la rivalidad se acaba en el campo. A partir de ahí, puedes tener amigos de un club y del otro sin problema.

¿La Palma debería tener una mayor continuidad en categorías como la Segunda RFEF?

El domingo fuimos a Antequera y vimos que tienen un grupo inversor detrás poniendo un montón de dinero. Acceden a cesiones incluso de clubes de Segunda División. Y el Mensajero es de los socios. Siempre me preguntan por qué están los equipos canarios abajo, peleando por la permanencia. Es hasta un milagro poder competir en igualdad de condiciones con los clubes peninsulares. Es imposible juntar a los equipos de la Isla, porque la rivalidad es brutal. Sería como unir al Sporting y al Oviedo. Eso no funciona. Al final, el fútbol tiene estas cosas, y al canario le pesa muchísimo esa diferencia de presupuestos. No puedes traer a los jugadores de primer nivel que venían hace 15 años. Y no es tan fácil encontrar a tantos jugadores canarios para cuatro o cinco equipos de esta categoría.

Estuvo en el cuerpo técnico del Pájara Playas de Jandía, entrenó aLas Palmas, al Mensajero en dos etapas y al Lanzarote, ascendió a Primera con el Getafe en el Heliodoro... Su carrera está muy ligada a Canarias.

Ytengo una hija canaria. Nació en Las Palmas. Con eso lo digo todo. Ysí, ascendí a Primera en el Heliodoro... Canarias es como mi casa, y eso que no me gusta volar. Me da miedo y siempre me pongo en la parte trasera de los aviones. El domingo me decía una azafata:«¿otra vez aquí, míster?» Soy muy asturiano y Canarias es mi segunda tierra. Aquí estoy feliz a nivel deportivo y a nivel humano. Creo que he conectado con la gente.

Ahora que habla el tema de los viajes, ¿hasta qué punto es una desventaja para el equipo?

Es un disparate, y me molesta que se quejen por venir una vez aquí. Recuerdo que Claudio Barragán montó un pollo un día que vino con el Cádiz porque tenía que hacer dos noches en La Palma. Nosotros lo hacemos cada 15 días. El sábado me desperté a las 6 de la mañana; a las 7 y media empezamos a entrenar en el Silvestre Carillo;a las 9 en punto estábamos en el aeropuerto y a las 10 volamos hacia Madrid para enlazar luego con Málaga. Total, llegamos a Antequera ya de noche. Llevamos tres días casi sin dormir. Y cuando ves que otros se quejan por venir aquí solo una vez...

Debutó con un triunfo ante el San Fernando y siguió con dos empates fuera, con el Montijo y el Antequera. ¿Buen arranque?

No está nada mal. Hemos estabilizado la situación y nos hemos puesto a dos puntitos de la salida. Va a ser difícil para todos. Lo importante era reconducir esto, porque el Mensajero llevaba dos meses sin ganar, encajaba muchos goles... Estoy muy satisfecho con el rendimiento en la Península.

¿Qué influye más en estas situaciones, la parte futbolística o la mental de los jugadores?

Cuando un equipo está abajo y lleva dos meses sin ganar, no es fácil. Va entrando en una duda constante por todo. Yurguen es un excelente entrenador y tiene su metodología, pero no le acompañaron los resultados. Ahora ha llegado otra persona con otra metodología, otro mensaje y una historia totalmente diferente, y si con eso consigues resultados, es todo mucho más sencillo. El Mensajero se está convirtiendo en un equipo cada vez mejor, más fuerte... Pero va a ser duro:una batalla difícil con el Cádiz, Don Benito, Xerez...

Supongo que lo ideal sería salir pronto y alejarse rápido...

Lo ideal sería salir de la zona de descenso el último día. Si me das a elegir, eso sería lo más importante. No hace falta salir pronto. Lo que quiero es que el equipo crezca y compita en casa y fuera, y que el 17 de mayo el club esté salvado.

Le iba a preguntar por lo que queda. ¿Nota al grupo mentalmente fuerte para esa travesía?

Vamos a tener tropiezos, está claro, pero creo que nuestras opciones pasan por hacernos fuertes en el estadio. El Silvestre Carrillo lo va a marcar todo. Para nosotros es muy difícil puntuar en la Península. Seguro que ganaremos en algún lugar, pero nuestra casa es la que va a acercarnos al objetivo. Veo que la afición está un poco desenganchada, por lo que sea, pero estoy seguro de que cada vez irá acudiendo más gente; por ejemplo, este domingo ante el San Roque. Para nosotros será vital.