«Ya no somos ese equipo al que era muy fácil ganar en la Acidalio»

¿Qué valoración hace hasta ahora de la temporada que viene haciendo el CNEcheyde?

Nos ha sorprendido a nosotros mismos. Hemos dado un pasito adelante. No somos ya ese equipo al que era muy fácil ganar en la Acidalio y fuera le costaba un mundo competir aunque sea en un cuarto. Ahora el grupo ha dado un salto cualitativo, compite cada partido al 100%, defiende muchísimo mejor, en ataque somos más peligrosos y tenemos una idea de juego súper clara y eso nos ha permitido estar donde estamos. Ahí, en la octava plaza, clasificados para la Copa.

Pero piensa que el equipo está jugando por encima de sus posibilidades reales?

No, simplemente es el fruto de nuestro trabajo en los últimos dos años. Es el lugar que nos merecemos. Para seguir creciendo un poquito más, nos queda mucho trabajo por hacer. Somos un equipo joven todavía y en crecimiento.

Y la Copa fue un premio para todos los jugadores y encima compitieron a buen nivel.

Sí, al principio de la temporada nos marcamos una serie de objetivos. El primero siempre es el de la salvación porque competir con los presupuestos de los otros conjuntos es muy complicado. Dentro de nosotros siempre había una llama que nos invitaba a ser ambiciosos y a jugar por la Copa del Rey por el equipo que teníamos; por cómo estábamos entrenando; y por cómo nos estaban saliendo las cosas. Después del stage que realizamos en Brasil volvimos con muy buenas sensaciones. Ahí estuvo la primera parte de la temporada, que en mi opinión fue muy buena, pero la Copa fue un premio a nuestro trabajo porque fue la primera vez que el club se clasificaba por méritos propios en toda su historia para esa competición. Es un antes y un después para el CN Echeyde.

¿Piensa que ahora que se alcanzó la Copa, el objetivo cambia porque les obliga a mantener esa octava plaza que ocupan? Lo difícil no es estar, sino mantenerse.

Sí, exacto. Ahí es donde radica la dificultad. Cuando estamos jugando a este nivel, que creo que es bueno, tenemos que seguir dando la cara porque nos quedan partidos súper interesantes de aquí a final de temporada. Podemos competir en cada uno de ellos para dar el máximo, tratar de tener el mayor número de puntos posibles y estar lo más arriba, que es ahora nuestro objetivo. Somos ambiciosos y queremos estar lo más arriba posible.

¿Supondría una presión añadida bajar de ese octavo puesto después de estar varias jornadas allí instalado, recordando que al principio se conformaban con la permanencia?

Bueno, hay que matizar que no nos conformábamos con la permanencia, ya que nuestro techo estaba un poco más arriba. Permanencia, salvar la categoría de la mejor forma posible. Bajar del octavo puesto tampoco creo que sea un fracaso, o algo de eso. O una decepción... Creo que el trabajo que hemos hecho desde el principio hasta el final es maravilloso y excelente. Y si en los últimos partidos no nos salen los resultados, porque también el rival juega, eso no empañaría una muy buena temporada.

Y esta semana llega el histórico Real Canoe. ¿Qué puede decir de este partido?

El Canoe es un equipo súper competitivo porque lo ha demostrado toda la temporada. Es verdad que ha tenido muchas bajas de jugadores muy importantes, pero tienen un grandísimo entrenador, Mario García, que ha conseguido mantener un bloque de jóvenes que están dando mucha guerra en la liga y creo que la darán en los años siguiente. Nosotros planificamos el partido como todos. Somos conscientes de que tenemos que jugar al 200% para llevarnos los tres puntos. Es verdad que ganamos en su casa pero fue muy complicado (7-8). En casa tenemos que darlo todo, tener la mejor versión y hacer que los tres puntos se queden en Tenerife como sea.

Entonces, sin confianzas ante un rival de vuestra liga.

Estamos muy metidos y le damos mucha importancia porque ha competido con todos equipos de la liga durante toda ala temporada. Incluso estuvo a punto de rascar puntos con conjuntos del Top-4. Es un rival muy peligroso