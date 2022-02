Nayuma y su lucha contra el olvido

Nayuma Sibide (Santa Cruz de Tenerife, 2004) es una de las grandes promesas del voleibol femenino en Tenerife, una jugadora diferencial que ya desde muy pequeña destacaba por su altura, agilidad y potencia física. El voley base la vio nacer y crecer en el Univol Bregador de La Cuesta. Tanto, que en el año 2020 llamó la atención de los técnicos del representativo, el CV Haris, equipo por el que fichó. Tenía por entonces 16 años, estaba en la selección española desde la categoría Infantil y en lo sucesivo hasta la Juvenil de segundo año a la espera de la Júnior, que ya contaban con ella. También en el combinado español de voley-playa.

En el CV Haris hizo la pretemporada, se integró de forma fenomenal, compartía entrenamientos, se sentía protegida en un mundo nuevo para ella y en el que el se pintaba un futuro maravilloso tras debutar en la máxima competición. Pero llegó el día 1 de noviembre de ese año en plena competición. Las tinerfeñas estaban remontando un partido que había comenzado con cierta dificultad y la mala suerte hizo que Nayuma se lesionara los ligamentos de la rodilla en pleno partido. Un auténtico palo para una jugadora que con 16 años ya estaba compitiendo al mayor nivel.

“Ya estaba compitiendo y fue un poco de mala suerte. Ese día tuve la mala suerte de caer lesionada. Fue un momento duro. Los fisios estaban pendientes y se esperaban lo peor, el ligamento roto”. Desgraciadamente el pronóstico se cumplió. Nayuma caía lesionada para largo. Un varapalo que suponía que la temporada acababa para ella ante el desespero de una directiva que veían en la joven jugadora parte del futuro del equipo.

Durante semanas se le hicieron varias pruebas y los médicos decidieron no operarla porque todavía era menor de edad, “pero tras un tiempo, y ya caminando con el ligamento roto, la rodilla se me iba. El objetivo era fortalecer el cuádriceps, pero no fue suficiente. “Lo único que se podía hacer es operar y fue lo que se hizo antes de cumplir la mayoría de edad”.

Esa operación se realizó en octubre del año pasado, casi un año después de caer lesionada y en plena rehabilitación lucha porque su nombre no se olvide. “Las chicas cuando llegué me acogieron muy bien, me sentía una más porque seguía aprendiendo dentro y fuera de la cancha y con la suerte de disputar minutos”.

Nayuma cree que ya la temporada que viene se podrá incorporar a los entrenamientos. Trabaja para ello a pesar de que la exigencia es dura. “Espero que el entrenador (Juan Diego García) cuente conmigo. Es un gran entrenador”.

Sobre la marcha del equipo, no tiene duda que su actual situación, líderes de la competición, “es el reflejo de lo que hacemos cada día en los entrenamientos y eso es bastante bueno. Empezamos un poquito flojas, pero poco a poco nos hemos ido adaptando y desde octubre no hemos perdido ningún partido”.

La joven jugadora lo reconoce: “es una pena no estar ahí. A ellas les deseo muchísima suerte y estoy segura que el trofeo nos lo llevaremos a casa. Confiamos mucho en ello”.

“Solo espero que no me olviden. Siempre están atentos de cómo estoy, como me van las cosas, la directiva, las jugadoras... Vamos a ver si puedo estar”, apuntó Nayuma para concluir y con la esperanza de volver cuanto antes.