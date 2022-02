Aline se marcha "contenta y con el corazón lleno de amor"

Solo 32 años de edad, titular con el Granadilla, olímpica hace unos meses... ¿Por qué se retira?

Porque me veo en otra etapa de mi vida, en algo que es especial para mí. Y siento que no hay mejor equipo para retirarse que el Granadilla, que es mi mejor y mi último club, donde más tiempo he jugado. Aquí me acogieron como futbolista y también como persona, como a una tinerfeña más.

¿Le llevó mucho tiempo tomar esta decisión?

Sí. Ha sido una decisión muy meditada. Ya estaba pensando cuándo retirarme. Me quedaba un año y medio de contrato con el Granadilla y en mi cabeza tenía la idea de que iba a dejar de jugar después de la temporada 22/23. Y quería que el Granadilla fuera mi último equipo. Lo cierto es que no estaba buscando una salida; solo disfrutaba del fútbol, con mi mejor juego, con mis compañeras... Todo eso, en una temporada de 10. Y de repente me llegó una oportunidad para volver a Estados Unidos, que es donde quiero fijar mi residencia. La gente que me conoce, ya lo sabía. Me ofrecieron volver a trabajar con una persona que ha sido muy importante en mi carrera; en concreto, para ser entrenadora de porteras (en el Orlando Pride, de la NWSL). La verdad es que siento una gran pasión por esta otra parte de mi profesión y estoy ilusionada por hacer este nuevo trabajo. Como se suele decir aquí:cuando pasa el tren, hay que subir. Ysiento que ha llegado ese momento. Fue muy difícil dar este paso, porque no me gusta dejar algo a medias. Me rompe el corazón salir en la mitad de la temporada. Lo más difícil no es dejar el fútbol, sino dejar al equipo y a las compañeras. Pero lo que me deja tranquila es que me voy con el Granadilla en una posición muy buena en la clasificación, y también con la sensación de que lo puse todo cada vez que entré en el campo a competir, todo mi corazón. Me marcho muy feliz, con la conciencia tranquila y sabiendo que este equipo va a seguir creciendo. El Granadilla es más fuerte que cualquier baja que se pueda producir en la plantilla, como la mía. Este equipo seguirá siendo importante en la Primera Iberdrola.

¿A qué persona se refiere cuando habla de ese reencuentro en Estados Unidos?

Es AmandaCromwell. Fui una de sus jugadoras durante seis años. Después trabajé junto a ella como entrenadora de porteras por cuatro más. Ahí fue cuando me retiré del fútbol por primera vez. En esas cuatro temporadas fui muy feliz, así que sé que mi nuevo trabajo me va a gustar. Ya lo hice antes y me encantó. También le doy las gracias a ella porque me apoyó cuando decidí que iba a jugar nuevamente (en 2018). Si no hubiera sido por Amanda, no habría venido a Tenerife, al Granadilla. Ella me comentó en su momento:tú tienes que volver a jugar, todavía puedes tiene mucho por hacer como futbolista. Estoy muy contenta por cómo se han dado las cosas. Tengo claro que esta carrera es corta y que un día puedo estar aquí y al siguiente ir a otro lado. ¿Quién sabe? Puede que algún día vuelva al Granadilla.

Debe ser difícil dejar de competir teniendo un papel protagonista en un equipo.

Mi objetivo era parar de jugar en un buen momento de forma. Me considero una persona exigente y competitiva y no quería retirarme estando en un nivel bajo, sin ser la misma de siempre. Ha sido una decisión pensada. Quería dejar el fútbol ofreciendo mi mejor juego. Si no, me habría dado un ataque en el campo. Me voy feliz, bien con mis compañeras, con el cuerpo técnico, con la directiva... Y todo eso me deja tranquila. Se queda un pedazo de mí en este club y en esta Isla.

¿Llegó a imaginar una despedida como la que ha vivido?

No. La vida te sorprende. Cuando hablé con el presi (Sergio Batista) por primera vez, no sabíamos cómo iban a salir las cosas. Pero la vida te regala cosas bonitas. Por ejemplo, no esperaba jugar un partido más en La Palmera, con mis compañeras, con toda la gente en la grada, con mis amigos, con mi segunda familia... De la misma manera que me llegó la oportunidad de estar en el Granadilla, me viene este regalo de volver a Estados Unidos. La vida ha sido muy buena conmigo y siento que tengo una deuda muy grande con el fútbol, porque este deporte me lo ha dado todo. Creo que ahora estoy ante la oportunidad de compensar todo eso, y lo haré para siempre. No hay vida de Aline sin el fútbol. Y no estoy hablando de partidos ganados ni de los que he jugado con la selección, sino de las compañeras, de los entrenadores, de experiencias, de relaciones humanas, de todo lo que he aprendido... Quiero seguir aportando cosas al fútbol, así como este deporte ha hecho conmigo.

En su momento colgó los guantes para entrenar, pero retomó su carrera como jugadora. ¿Por qué eligió al Granadilla?

Quería jugar en Europa, en España. Quería ir a unos Juegos Olímpicos más (estuvo en Tokio 2020). Tenía esos objetivos. Elegí jugar en España y elegí el Granadilla porque realmente fue el club más humano. Tenía propuestas de otros equipos, pero me ponían problemas cuando les planteaba venir con mi familia. Pero el presi me apoyó al cien por cien en todo. Desde el primer día recibió a mi familia con las puertas abiertas. Por eso elegí al Granadilla. Yo no sabía que esta Isla era tan especial. Simplemente, decidí venir porque me demostraron que iban a acoger a mi familia como tenía que ser, como pasa en el fútbol masculino. El femenino todavía está empezando en muchas cosas. Vine por eso pero me quedé por otros motivos, porque Tenerife tiene magia. Hay pocos los sitios con esta particularidad. Me encanta la gente, las experiencias que he tenido aquí... Me quedé por el club pero, sobre todo, por Tenerife, por la gente de esta Isla, por todo lo bueno que he ido viviendo aquí. Y me voy súper contenta por esta experiencia y con el corazón lleno de amor.

Ha citado varias veces al presidente, a Sergio Batista. ¿Qué ha significado para usted?

Es una de las personas más especiales que he conocido en el mundo del fútbol. Alguien honesto, leal. Tuvimos una buena relación, pero también algunas peleas, porque tenemos la cabeza más dura que el Teide. Pero para mí, es como un padre. Echaré de menos al club, al presi, al cuerpo técnico, a todos los trabajadores y, sobre todo, a mis compañeras. Esto es un hasta luego. Volveré a Tenerife, seguro, y seguiré al equipo donde sea, porque es mi familia.

¿Qué futuro le vaticina al Granadilla?

Este club tiene una larga vida por el trabajo que hacen todos. Antes de mi llegada, el Granadilla ya tenía mucha vida. Normalmente valoramos más lo que tienen los demás, y creo que la gente de Tenerife no se ha dado cuenta del gran trabajo que se hace en este club. Cuando vine, este equipo ya estaba peleando por el cuarto puesto de la clasificación, por cosas grandes. Con la Primera Iberdrola teniendo cada vez más competencia, lo que está haciendo el Granadilla es muy valioso. Se debería hablar más de ello en la Isla, acudir a La Palmera y apoyar a nuestro equipo. Somos grandes.

Cuando destaca la «magia» que tiene Tenerife, ¿en qué lugar o lugares está pensando?

A ver, tengo una amiga, Joyce, que jugó aquí y me decía que no aguantaba más visitar el Teide. Me preguntaba qué le veía, por qué quería ir todos los meses. La verdad es que no sabría explicar qué tiene el Papá Teide, pero siento que es un lugar muy especial para mí. Cuando necesito desconectar, es al lugar al que voy, así que tengo claro a qué sitio iré seguro el día que regrese a Tenerife.