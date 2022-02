Joan Laporta, el presidente del Barcelona, ha asegurado que el Forensic, realizado por la agencia Kroll, ha determinado la existencia de "unos presuntos delitos económicos" en la gestión de la junta de Josep Maria Bartomeu, que han sido denunciados ante la Fiscalía Provincial de Barcelona.

"Se han presentado pagos sin causa, otros pagos con causa falsa, otros pagos han sido desproporcionados y una conducta desleal hacia la administración del club", ha indicado el dirigente, acompañado por Eduard Romeu, vicepresidente económico del club, y Jaume Campaner, el abogado que ha tutelado toda la investigación.

"Nosotros no somos policías ni jueces. Es la Fiscalía la que debe determinar si hay conductas delictivas en estos hechos", ha recalcado Laporta, quien ha explicado que apostó por renunciar a emprender una acción de responsabilidad social, como la que efectuó Sandro Rosell en el 2010 cuando le sucedió a él al acabar su primer mandato. "Yo y algunos compañeros de mi junta lo hemos sufrido y hemos pensado que lo mejor es que lo investigue la Fiscalía", ha dicho el actual presidente del Barcelona.

"¿Por qué lo hemos hecho? Porque entendemos que los socios y socias tienen derecho a conocer las actuaciones que llevaron al club a una situación de ruina y porque no queremos ser cómplices de una situación tan delicada económica y patrimonialmente", ha argumentado Laporta, quien no ha citado en ningún momento de su comparecencia ante la prensa, efectuada en el Auditori 1899 del Camp Nou, a Josep Maria Bartomeu.

"Se han detectado comisiones de hasta el 33% a agentes cuando, en realidad, son del 5%", ha dicho Jaume Campaner, el abogado que escoltaba a Laporta. "Se han detectado también empresas creadas expresamente para ser facturadas al Barcelona", ha alegado el letrado, indicando que se ha detectado también "un contrato con un intermediario extranjero multimillonario" en alusión a André Cury, a quien tampoco citó por su nombre.

El club, en su comunicado oficial, ha subrayado que se trata de “graves ofensas a la lealtad en la gestión que se exige a los administradores de un patrimonio social, sin descartar que constituyen en sí mismas un indicio sólido de enriquecimiento injusto que la investigación deberá desvelar”.

Por eso, el Barcelona ha acudido a la Fiscalía recordando que "cuando la administración de un patrimonio social presenta notas de gestión de tan evidentes, el sistema penal de justicia está llamado a investigar y aclarar eventuales distracciones, abusos y enriquecimientos ilícitos”.

Un perjuicio de más de 30 millones de euros

En ese sentido, Laporta ha sido claro. "No voy a señalar a nadie, pero quien firmaba todo esto es quien tenía poderes para hacerlo. Algunas operaciones están en un proceso penal como el Barçagate, con el tema de I3 Ventures. Ahora la Fiscalía determinará si han tenido una conducta delictiva o no".

Y ha dicho Laporta que no busca una revancha personal. "Yo no deseo el mal a nadie, ni a las personas que me hicieron a mí o puedan ser mis adversarios. La acción que sufrí era desproporcionada e injusta", ha indicado el presidente, mientras la responsable de la Agencia Kroll ha estimado que el perjuicio económico podría ser de más de 30 millones de euros.

"Pagos a periodistas"

"Estamos hablando de decenas de millones. No, no he hablado con él. Pero estoy abierto a hacerlo si él quiere", ha precisado luego el dirigente negando que haya mantenido diálogo alguno con Bartomeu. Aunque después si ha admitido el dirigente que ese despacho de abogados que hizo la operación Griezmann, a quien tampoco citó por su nombre, "sí tenía relación" con algunos miembros de la anterior junta.

Después, Laporta ha indicado que han detectado que el Barça "ha hecho pagos a periodistas, algunos con causa y otros que tienen un tono dudoso. Si la Fiscalía lo pide, lo explicaremos. Los cinco puntos que hemos determinado como dudosos son más importantes. Si alguien ha recibido un pago con causa falsa no es el grueso más importante", ha comentado el presidente.