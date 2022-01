Lenovo-Tenerife-Juventud, el primer cruce de la Copa del Rey

A pesar de entrar en el último suspiro, de sufrir como nunca y encima no ganar el último encuentro ante el Valencia Basket, el Lenovo Tenerife ha tenido un poco de suerte, un guiño del baloncesto a un equipo que ha sabido sudar durante los últimos meses por el momento de forma en el que se encuentra, y es que el grupo de Txus Vidorreta se enfrentará al Juventud de Baladona en el primer cruce de la Copa del Rey que se disputará en Granada del 17 al 19.

No quiere decir que el enfrentamiento ante el histórico conjunto verdinegro sea fácil o que signifique que los tinerfeños vayan a ganar de calle, pero es obvio de que se trata de un equipo de su 'liga' particular, un rival al que se le puede batir a poco que los aurinegros se pongan las pilas y dejen en el baúl de los recuerdos los resultados obtenidos en la ACB durante los dos últimos meses, en los que solo ha conseguido una victoria (73-81). Fue la del jueves y ante el Hereda San Pablo Burgos, a la postre el triunfo que allanó el camino a la tan deseada Copa del Rey.

El sorteo deparó, además, que el Real Madrid y el FC Barcelona, si ganan lo que tienen que ganar, se verán al final disputando el título de esta competición. Aunque para ello, a buen seguro, tendrán que sufrir si quieren lograrlo. Por el lado del Lenovo Tenerife, el otro cruce será el que enfrenten al Real Madrid y al Breogán; mientras que por el otro lado, los cruces han quedado de la siguiente forma: Barça-Baxi Maresa y Valencia Basket-UCAM Murcia. Sin duda, será una Copa en la que los equipos sudarán sangre si quieren llegar a la final.

Será la sexta edición seguida en la que el Lenovo Tenerife estará compitiendo en la competición del 'ko' y este año, precisamente, no ha sido nada sencillo el pase. Fue extraordinario ver a Txus Vidorreta al finalizar el partido ante el Valencia Basket rodear el parqué del pabellón Santiago Martín recordando la gesta, un 'subidón' para una afición sufrida y que está necesitada de alegrías, las mismas que durante los últimos años les ha acostumbrado el equipo de sus amores.

Al final, los ocho equipos en disputan no lo tendrán nada fácil en sus aspiraciones, y así se ha demostrado en ediciones anteriores. En el caso del Lenovo Tenerife, y a pesar de no ser un mal cruce el del Juventud de Badalona por eso de ser de su 'liga', tendrá que sufrir para ganar a un conjunto, el de Carles Durán, que lleva una dinámica positiva desde hace meses. Ya el 23 de octubre los canaristas cayeron en el Santiago Martín por una diferencia de siete puntos, 72-79. En los dos últimos meses ha disputado un total de siete encuentros de los que solo ha pinchado en dos, contra el Barça este fin de semana (99-84); y el Real Madrid, a principios de enero (71-90). Pero los que ha ganado son los de su liga particular; ante el Fuenlabrada (82-104); Breogán (87-90); Unicaja (72-76); Betis (84-82); y Murcia (83-77). Son justamente los que les ha valido para estar de pleno derecho en la Copa.

No será fácil para el Canarias, porque aún venciendo al Juventud, con posterioridad el rival será, probablemente, el Real Madrid, siempre y cuando los blancos logren ganar a los gallegos del Breogán, como dicta la lógica. Casi nada, pero en esto del baloncesto no hay nada imposible.

En cualquier caso, serán dos semanas en las que Txus Vidorreta tendrá que poner todo de su parte para que su equipo recupere su esencia, su defensa y rebote defensivo y el ataque con su peligro desde la línea de tres puntos que siempre le han distinguido. El primer escalón de esta escalera a modo de Copa será el comentado encuentro ante los de badalona, partido que está fijado el día 17, a partir de las 17:30 horas.

Con posterioridad, se jugará en el parqué granadino el Real Madrid-Breogán, a partir de las 20:30 horas. El viernes se disputa el Valencia Basket-UCAM Murcia, a partir de las 17:30 horas; y el Barcelona-Baxi Manresa, a las 20:30 horas, a priori, el encuentro más igualado junto al de los canaristas en esta edición de la Copa del Rey 2022 de Granada.