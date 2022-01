El delantero del Manchester United Mason Greenwood está en el ojo del huracán en Inglaterra después de que su exnovia publicara este domingo en las redes sociales vídeos y fotos que muestran una supuesta paliza del jugador. Las publicaciones fueron después borradas, pero comenzaron a circular audios que insinúan incluso una agresión sexual. La policía investiga los hechos, mientras el Manchester United ha anunciado que el jugador, de 20 años, no volverá de momento a entrenar ni a jugar con el equipo.

Harriet Robson colgó este domingo unos 'stories' en Instagram en los que aparecía ella con el labio aparentemente partido y un reguero de sangre, y con un rótulo que decía: "Para todos los que quieran saber lo que Mason Greenwood me hace realmente". Por el momento no está claro la fecha en la que fueron capturadas esas imágenes. Además de ese breve vídeo, publicó varias imágenes con moratones por diferentes partes de su cuerpo.

Por si fuera poco, en las horas posteriores aparecieron en las redes sociales unos audios, supuestamente grabados por la propia Harriet Robson, en el que se escucharía al jugador y a su pareja discutiendo e incluso forzándola a tener relaciones sexuales.

Mason Greenwood va a tener que dar bastantas explicaciones creo yo pic.twitter.com/akNTI1HPtT — Bosko (Raiola Hate Account) (@Boskito4) 30 de enero de 2022

"Estamos al tanto de las imágenes y acusaciones que circulan en las redes sociales. No haremos más comentarios hasta que se hayan esclarecido los hechos. El Manchester United no aprueba la violencia de ningún tipo", aseguró el Manchester United en un primer comunicado, sin nombrar a su futbolista. Horas después emitió otro para anunciar que quedaba apartado: "Mason Greenwood no volverá a entrenar o jugar hasta nueva orden".

Greenwood, en quien el United tiene depositada su confianza como delantero de la próxima década, debutó con la selección absoluta de Inglaterra el pasado mes de septiembre en Islandia. Entonces ya protagonizó un escándalo (nada comparado con el de este domingo), al invitar él y Phil Foden a dos chicas a su habitación, vulnerando las normas de cualquier concentración y también la burbuja anticovid.