La Copa pasa por el San Pablo Burgos

El Lenovo Tenerife tiene moral y ganas de variar su dinámica negativa sufrida durante los dos últimos meses en la Liga ACB después de vencer el martes en la Basketball Champions League (BCL) al campeón húngaro Falco Szombathely por 73-79. Y esta victoria viene más que bien como previa al duelo en la competición local haciendo las veces de visitante, también, ante el Heredia San Pablo Burgos, a partir de las 19:30 horas, en el pabellón Coliseum. Un choque importantísimo para los aurinegros, ya que de ganar se mantendrían sus opciones de poder clasificarse por derecho propio dentro de los ocho primeros de la tabla para poder estar en la Copa del Rey.

Y la primera opción se le escapó el pasado domingo al ceder ante el UCAM Murcia por 88-86, ya que con esa vitoria el abanico de posibilidades de los canaristas se hubiera ampliado bastante en espera de este encuentro ante el San Pablo Burgos y el del domingo que viene, y como local, ante el Valencia Basket. Pero no pudo ser y hoy contra los castellanos será una ocasión propicia para que el Lenovo venza en espera de los valencianos dentro de tres días en el Santiago Martín.

En cualquier caso, el Lenovo Tenerife depende de sí mismo para clasificarse para la Copa del Rey y así están las cuentas al día de hoy: Si gana los dos partidos logrará al 100% el billete para Granada, y en cambio si los pierde se quedará fuera sin ninguna opción. Su batalla más realista es contra el Bitci Baskonia (9-8): Si gana un partido y pierde el otro, deberá superar a los baskonistas en el basket-average global, en el que ahora mismo están empatados con +14. Por resumirlo, si gana solo uno debe hacerlo por una diferencia de puntos igual o superior a la que pierda el otro partido.

Más allá de ese duelo directo con el Bitci Baskonia, otra opción sería ganar uno de los dos y que el Valencia Basket perdiera sus dos choques, remontándole 38 puntos de desventaja en el basket-average. También, ganando uno, al superar al Río Breogán (le aventaja en 33 puntos en el average, que ya no juega más).

Pero ojo, en el lado inverso, se podría quedar fuera ganando uno de los dos si aún superando a Valencia o Bitci Baskonia, el Gran Canaria venciera en sus dos duelos y le remontara el diferencial, ahora mismo de -37 para los grancanarios.

Esas son las cuentas y todo pasa por el partido de hoy. Txus Vidorreta solo tiene las dudas de Bruno Fitipaldo y Emir Sulejmanovic, con procesos viricos faringoamigdalitis. Hasta al mediodía, no se sabrá si los jugadores estarán disponibles o no para disputar minutos ante los burgaleses. Acerca del equipo tinerfeño, el grupo se ha armado para no fallar ante el San Pablo Burgos que no anda como el año pasado y que ha convertido su día a día en un carrusel de salidas y llegadas, incluidos los asientos del banquillo.

De ganar la temporada pasada la BCL y la Copa Intercontinental, a estar jugando con el descenso, con tres entrenadores en cuatro meses (Tabak, Maldonado y ahora Olmos) y un buen número de jugadores llegados como refuerzos como el excanarista Julian Gamble; el exbasconguista Larry Nnoko y el triplista Jarrell Eddie, hombres que hacen del San Pablo Burgos uno de los equipos con más poder reboteador de la ACB a pesar del penúltimo puesto que ocupa en la clasificación. En la dirección está Vitor Benite, Nikolic y Alex Renfroe acompañados Xabi Rabaseda o Dani Díaz. Un equipazo, a pesar de todo.