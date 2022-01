Rafael Nadal estará en las semifinales del Open de Australia por séptima vez en su carrera. El exnúmero 1 y campeón del torneo en 2009 necesitó los cinco sets para deshacerse de Dennis Shapovalov por 6-3, 6-4, 4-6, 6-3 y 6-3, en un partido que comenzó con una exhibición y que unas molestias estomacales estuvieron a punto de tumbarle. De nuevo sacó la épica, como en los mejores tiempos, para salvar una situación al límite con su competitividad, orgullo y experiencia.

Nadal entró en la Rod Laver Arena con las ideas muy claras de como debía jugar. Era básico su saque y lo demostró cediendo solo cuatro puntos y ganando el 89% con su primer saque, presionando con el resto y cometiendo solo tres errores no forzados en una primera manga, casi perfecta, que se apuntó en 39 minutos.

Queja al árbitro

Shapovalov, que salió acelerado y muy irregular, no podía imponer el juego que quería con su poderoso saque. El canadiense lo ha cedido en blanco (3-1) y tras perder el set se ha quejado al juez de silla, Carlos Bernardes, de permitir que Nadal perdiera tiempo.

“Sois todos unos corruptos”, le soltó molesto ante la sorpresa de Nadal que, tras ceder el primer juego de la segunda manga, sorprendido por quejas del canadiense, se acercó a la red para conocer el motivo de su protesta. Unas quejas que, poco después, Shapovalov trasladaría a su equipo técnico, tras ceder por segunda vez su saque (4-2), en un momento ,en el que el canadiense estaba planteando más batalla.

Nadal siguió a lo suyo, muy sólido con su juego, manteniendo a Shapovalov lejos de la línea de fondo e imponiendo el ritmo que quería al juego para seguir forzando los errores del canadiense que cedía la segunda manga en una hora.

Cambio de escenario

Shapovalov intentó dar un paso adelante para evitar el KO. Mejoró la efectividad de su saque y, después de 2 horas y 12 minutos, logró dos primeros puntos de break (15-40), que no supo concretar. Nadal salvó la situación forzando tres errores del canadiense al resto.

Pero la actitud del canadiense ya no era la misma. Sabía que le quedaban pocas oportunidades para no marcharse a los vestuarios derrotado. Shapovalov insistió en su ataque y ya no desaprovechó un segundo 'break' con 0-40 que le permitió romper por primera vez el saque de Nadal y el tercer set.

El tenista canadiense mantuvo la presión en el cuarto set para hacer un nuevo ‘break’ (3-1), después de que Nadal recibiese una falta de tiempo y cometiera una doble falta. Su actitud no era la misma. Estaba incómodo y había perdido fluidez en su juego.

Unas molestias estomacales le obligaron a pedir atención médica. Su rostro estaba desencajado y la preocupación era evidente en su palco. El canadiense aprovechó la situación para adelantarse 5-2 y, después de salvar un 15-40, forzar el quinto set.

Resistencia y épica

A Nadal le tocaba resistir y a Shapovalov demostrar que podía ganarle. El exnúmero 1 parecía haber recuperado algo más su energía tras 3 horas y media de batalla. Con las pocas fuerzas que le quedaban salvó un 'break point' en el primer juego y, en el segundo juego, rompió el saque del canadiense, para volver a salvar dos nuevos 'break points', en un tercer juego de más de 8 minutos, y adelantarse 3-0 en el marcador.

Demasiada ventaja para que Nadal dejara escapar el partido y firmar su pase a las semifinales del torneo donde se enfrentará al ganador del partido entre el italiano Mateo Berretini y francés Gael Monfils.