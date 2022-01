No podía ser otra. Por algo es la mejor jugadora del mundo. Alexia Putellas celebró su Balón de Oro y el premio The Best de la FIFA con un gol decisivo que tumbó al Real Madrid y clasificó al Barça para la final de la Supercopa cuando el duelo ya se encaminaba hacia la prórroga (1-0).

Le costó más de lo previsto, pero la paciencia acabó teniendo premio y el equipo azulgrana peleará por el único título que se le resistió en el pasado curso, cerrado con Liga, Copa y Champions. Las azulgranas conocerán este jueves su rival (Atlético, vigente campeón, o Levante) en la final del domingo, que se disputará finalmente a las 12.00 horas y será retransmitida por La 1. Portera inspirada El partido fue un monólogo del Barça. Era lo esperado en un duelo con tanta diferencia entre ambas plantillas que sirvió como antesala de la eliminatoria de los cuartos de Champions que disputarán los días 22 y 30 de marzo. Alexia Putellas firma otro triplete histórico con el 'The Best' El equipo blanco, eso sí, resistió mucho más de lo esperado y estuvo a punto de adelantarse a la hora de partido con un precioso disparo al palo de Claudia Zornoza. Hubiese sido una injusticia terrible para un Barça que tuvo hasta seis ocasiones claras antes de ese susto. 🔥 FINAAAAAAAL! A LA FINAAAAAAAL! 🔥



⚔ #FCBFemeni - @realmadridfem (1-0)

⚽️ @alexiaputellas



🙌 @stanleytools



🔵🔴 #SupercopaFemenina #ElClásico pic.twitter.com/3ZJN0mcNPJ — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) 19 de enero de 2022 Cinco llegaron en el primer tiempo con protagonismo por partida doble para Rolfo y Patri Guijarro, que puso a prueba a una acertadísima Misa Rodríguez, que lo paró todo. Martens también cabeceó fuera en otra buena ocasión de un Barça sin puntería, algo extraño en un equipo que comanda la Liga con 17 victorias en 17 partidos, 98 goles a favor y 4 en contra. Fallo clamoroso La sexta oportunidad ya llegó en la segunda parte con un fallo clamoroso de Rolfö (m. 51). Nadie habría dicho que el Madrid llevara 28 días de parón por un brote de covid que afectó a su plantilla. El Barça se atascó después del poste de Zornoza, pero una aparición divina de Alexia acabó catapultando a las azulgranas. "Nos ha costado muchísimo, hemos fallado cosas que no solemos fallar. Al final ganamos y vamos a por el título", resumió la capitana.