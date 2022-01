El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha subrayado este martes que Novak Djokovic, número uno del mundo, puede ser un reclamo para el Mutua Madrid Open pero ha pedido ser "muy claros" sobre la necesidad de respetar las normas para incidir en que el tenista serbio deberá estar vacunado si quiere disputar el torneo madrileño.

"No dudo del reclamo que pueda ser para ese torneo pero reitero que tendrá que venir vacunado para que pueda competir, lógicamente", ha subrayado el máximo responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a la prensa tras un acto en el Hospital del Henares, en Coslada, donde ha presentado la nueva videoconsulta médica a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual.

El consejero madrileño se ha referido así a las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha sostenido que Djokovic sería "un gran reclamo" para el torneo que se celebrará del 26 de abril al 8 de mayo en Madrid puesto que sigue siendo el número uno a pesar de lo ocurrido en Australia y de que Francia ya haya adelantado que no podrá participar en Roland Garros.

"Yo no dudo de la calidad tenística de Novak Djokovic, porque eso es suficientemente contrastado pero sí que desde el punto de vista sanitario si no está vacunado no podrá participar en un torneo en Madrid puesto que las normas están para cumplirlas y las tienen que cumplir todas las personas que vengan a disputar este torneo", ha subrayado Ruiz Escudero.

En esta línea, ha incidido en la necesidad de cumplir las normas y ha recordado que, igual que en los torneos de tenis, en la Comunidad también se cumplen en otros eventos como la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que exigirá certificado de vacunación o test de antígenos a los asistentes.

"Lo que le ha ocurrido en Australia ha sido por no cumplir las normas y ha sido deportado. Yo creo que en este sentido hay que ser muy claros e insisto en que las normas están para que todos las cumplan de manera similar", ha hecho hincapié el consejero tras la decisión de Australia de expulsar al tenista por no cumplir con el requisito de estar vacunado contra la Covid-19.

El Gobierno le aconseja vacunarse

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que lo que tendría que hacer el tenista serbio es vacunarse contra la covid-19 y ser un ejemplo porque "un deportista de élite tiene muchos ojos que le miran".

Así lo ha dicho Rodríguez este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la posibilidad de que el deportista pueda jugar un torneo en Madrid tras ser expulsado de Australia.

La representante del Gobierno ha subrayado que la estrategia de éxito en España en la lucha contra la covid-19 ha sido la vacunación sin obligación, al tiempo que aseguraba que "lo que tiene que hacer el señor Djokovic es vacunarse".

"No basta solo ser grande en la pista sino que hay que serlo en la vida. Cuando uno es un deportista de élite tienen muchos ojos que le miran y la ejemplaridad es importante", ha enfatizado Rodríguez, mientras ensalzaba la actitud de muchos deportistas españoles frente a la covid como es el caso del también tenista Rafa Nadal.