Buscando una victoria que vale su peso en oro

La vida deportiva del Lenovo Tenerife se puede simplicar esta tarde, una vez que concluya el encuentro contra el Pinar Karsiyaka. Eso sí, siempre y cuando venza y dé por terminada la eliminatoria al mejor de tres encuentros ante ante los turcos y evitar el tercer encuentro que lo emplazaría a disputar el tercero y último este jueves en el pabellón Santiago Martín. Si se llegara al tercero, los canaristas tendrían un calendario bastante denso. De estar casi un mes parado por los positivos por covid de la plantilla y de los equipos de Liga ACB, a tener un mes de enero de infarto con la celebración de los partidos aplazados, mirando de reojo la clasificación a la Copa del Rey y disputando la Basketball Champions League (BCL). Casi nada.

En cualquier caso, la primera parada para el equipo de Txus Vidorreta es la disputa de la vuelta contra el Pinar Karsiyaka, encuentro que se disputará estar tarde, a partir de las 17:00 horas, en el Palacio de los Deportes de Salonu Mustafa Kemal, y con el recuerdo del partido disputado el miércoles pasado y en el que los tinerfeños vencieron a los turcos en el tramo final del choque por 76-69. Mal partido en líneas generales, pero lo más importante es que ganó y rompió la dinámica deportiva de anteriores encuentros.

Y ya lo decía el técnico vasco a la finalización del encuentro: “Es una victoria de gran valor”. De gran valor porque a pesar de notarse la falta de ritmo de los jugadores se ganó y a pesar, también, de una mala tarde en cuanto a distribución de juego, a la hora de invertir el balón y en un desacierto desde la línea de tres bastante llamativa. No obstante, estos inconvenientes fueron solventados por una defensa aguerrida que le permitió dominar el rebote defensivo. Esa será una de las claves. Dominar la faceta de los rechaces y tener un primer pase de contragolpe que le permita correr, si hiciera falta, para desequilibrar el balance defensivo de los turcos que dirige Ufuk Sarica.

Vidorreta ha trabajado conceptos defensivos y la extensión de los ofensivos, justamente en los que han fallado en la serie de encuentros disputados durante el mes de diciembre. En el pasado encuentro, el trabajo de los interiores en la parcela atacante fue el que mantuvo al Lenovo en el encuentro, así como la dirección en el juego de Marcelinho Huertas que, incluso, volvió a dar una lección de sabiduría y experiencia en los momentos claves de un partido en el que el equipo no tuvo su mejor día. Pero ya todo esto es pasado. Lo que importa es el encuentro de esta tarde.

El técnico vasco viajó ayer con plantilla al completo, incluido el alero tinerfeño Sergio Rodríguez, que se llevó un golpe en la ida. Ayer por la tarde ya tuvieron contacto con la cancha y hoy por la mañana, el equipo hará una sesión de tiro previa a la disputa del partido. Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, Pinar Karsiyaka-Lenovo Tenerife.

¿Y qué se van a encontrar los jugadores del Lenovo? Pues como de costumbre, un ambiente “infernal” de los que existen en cualquier cancha turca y en la del Pinar Karsiyaka no será distinto. Pero de por sí, eso no asusta y no esperan, ni mucho menos, la encerrona que sufrió el Gernika ante el Çukurova en la Eurocup femenina el pasado día 5, con controles covid dudosos que dejaron a jugadores sin vestirse de corto y con sirenas antiaéreas incluidas, entre otros.

Lógicamente, la tarea de los tinerfeños de vencer el encuentro y pasar a dieciseisavos de final no será nada sencilla ante un Pinar Karsiyaka potente, con muchos puntos y una gran defensa. Ya lo demostró en el Santiago Martín, que es uno de los grandes favoritos para hacerse con el título de la BCL de la que el año pasado fue subcampeón.

Sus armas se centran en que son un equipo muy físico y que tienen muchos puntos en cada uno de los jugadores. Ya en el partido de este fin de semana en la liga turca vencieron en la prórroga al Bahçesehir Koleji por 104-99, pero sumaron las dudas por lesión de los jugadores Alex Tyus y Tony Taylor, dos de los estiletes ofensivos del rival. No obstante, a buen seguro estarán esta tarde disponibles para jugar contra los de Vidorreta. Con ellos estarán los jugadores que ya demostraron ser pilares en Tenerife de los turcos, como lo son Amatha M'ybe, James Blackmon o el propio Bonzie Colson, el jugador más destacado no ya solo del Pinar, sino de la BCL.