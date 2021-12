Foncho Afonso: "Con el trabajo diario y la ilusión de las jugadoras, llegará la recompensa"

De la dirección deportiva, a nuevo responsable del staff técnico del Clarinos Tenerife. Juan Carlos Afonso, Foncho, asume esta nueva tarea dentro de la institución morada, donde este pasado domingo ya dirigió su primer encuentro oficial contra el Innova-TSN Leganés. Un estreno saldado con derrota (69-61) pese las buenas sensaciones dejadas por las laguneras durante buena parte del choque.

La máxima figura del cuerpo técnico no es desconocida para Foncho. Ni siquiera, a nivel de élite. Después de su paso en tiempos pretéritos por el CB Isla de Tenerife -hace ya más de tres lustros-, retoma el papel para lo que resta de campaña con la máxima ilusión y dentro de una contrastada experiencia con toda una vida dedicada al deporte de la canasta. "Fue una petición de la directiva. El mercado está complicado en todos los sentidos y me enorgullece la confianza depositada. Por trabajo y ganas, no será. Tenemos que pensar en beneficio del club", declara a medios oficiales del a entidad isleña.

Dentro de un proceso que pretende cocinarse a fuego lento, Foncho Afonso desgrana cuáles son las claves para dar un impulso clasificatorio al equipo en Liga Femenina Endesa, donde el Clarinos es ahora colista. "No hemos sumado muchos entrenamientos juntos pero, lentamente, iremos añadiendo y corrigiendo detalles. Esta semana marca el futuro, ya que podemos trabajar con mayor tranquilidad porque no tenemos partido entre semana. Primero, tenemos que mejorar en defensa y, a partir de ahí, mejorar en cuestión de transiciones, juego más largo y situaciones más cómodas de tiro", argumenta el preparador isleño.

Además, entiende que una de las piezas básicas es "recuperar la motivación de las jugadoras". "Los últimos resultados nos han mermado, con derrotas que han sido cortas y duelen más. Con el trabajo diario y la ilusión de las chicas, llegará la recompensa", expresa igualmente Afonso.

Una de las losas del Tenerife durante este primer tramo de competición ha venido en el capítulo de lesiones. "Hemos tenido una alta cantidad de contratiempos. De diez jugadoras en plantilla, seis están lesionadas o tocadas. Atonye (Nyingifa) y ‘Monty’ siguen lesionadas y, por desgracia, no sabemos cuándo estarán disponibles. Es difícil porque nos merma a la hora de preparar los encuentros, más cuando jugamos dos veces entre semana, con un tiempo de recuperación menos prolongado. Quieras o no, pasa factura, ya que también repercute en la carga de aquellas que están más sanas. Cambiar la dinámica pasa por recuperar activos”, comenta sobre este tipo de limitaciones.

Por ello, insiste en el valor anímico. "No creo que haya sido cuestión de confianza, ya que en los entrenamientos encestamos, pero creo que los nervios nos han jugado malas pasadas. Por eso, toca recuperar a las chicas en cuestión anímica, más que baloncestista", señala en este sentido.

Afonso tampoco se olvida del mayor valor añadido del club: la afición, para quien tiene un mensaje. "Las chicas están ilusionados porque creemos que lo sacaremos adelante. Obviamente, cuando más apoyo tengamos en casa, mejor. Necesitamos de su asistencia y que estén con nosotras porque viene un calendario difícil. Sé que no es sencillo pero, si estamos unidos durante este bache, las jugadoras van a crecerse", apunta a modo de llamamiento a la parroquia morada.