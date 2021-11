Primero posó en el césped del Camp Nou junto a Vicente Moreno, el entrenador del Espanyol. Y después tomó asiento en la sala de prensa. Ni dos semanas han pasado desde que Xavi es el nuevo técnico del Barça. Ni dos semanas en las que ha vivido tras su espectacular puesta inicial, se abrió incluso el estadio para recibir a un entrenador, algo totalmente inusual, refugiado en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí.

Xavi lleva días intentando acelerar la implantación de su método de trabajo para reactivar a un equipo que camina deprimente desde hace años. Lleva días charlando con los jugadores, sobre todo a nivel individual, además de implantar el nuevo orden de convivencia en un vestuario erosionado por el paso del tiempo, con el liderazgo cuestionado desde la marcha de Messi. "Estoy menos nervioso que cuando era futbolista", ha confesado.

Xavi apareció en la sala de prensa de la ciudad deportiva vestido con chándal azul, ropa de trabajo que ha utilizado estos días. Al principio estaba solo. Sin apenas jugadores debido al éxodo de las selecciones. Después, ya con la plantilla al completo. Su discurso, largo y sereno, duró 32 minutos en los que tuvo tiempo a responder hasta 25 cuestiones. "La presión es ahora para mí y para el staff, no para los jugadores", ha reconocido el nuevo entrenador del Barça.

Ha reclamado la ayuda del público ("es un derbi, necesitamos a la afición") y de la fuerza que proporcionan los jugadores de la casa, especialmente en un momento tan delicado. "Cuando las cosas van mal, tiran del carro. Los jugadores también se sienten mal y quieren cambiar. Quieren recuperar sensaciones y ganar. Sean jóvenes o veteranos, estamos todos en el mismo barco. Es difícil ser jugador del Barça", ha comentado Xavi.

"Este positivismo e ilusión que se ha generado alrederor del club lo debemos devolver en resultados a partir de mañana"

"Este positivismo e ilusión que se ha generado alrededor del club lo debemos devolver en resultados a partir de mañana", ha dicho Xavi advirtiendo sobre la "riqueza táctica" que desprende el "trabajado Espanyol de Vicente Moreno". Aunque el Barça, que camina noveno por la Liga, no puede cometer más errores. "En casa debe ser como un fortín. Jugamos un derbi y no se puede fallar", ha recalcado.

El concepto clave de su Barça lo tiene claro. Hay principios que resultan innegociables para el nuevo entrenador. "Queremos jugar bien, crear ocasiones en ataque, no especular, presionar algo, jugar en campo contrario... Así es más fácil llegar al resultado. No podemos fallar, tenemos urgencias. Pero sin presionar a los jugadores. Ya les he dicho que la presión es ahora para mí, no para ellos. Estamos reiniciando un proyecto, queremos que se vea nuestra idea de juego".

Sin Ansu Fati, sin Dembélé, sin delanteros...

El problema es que, como ya le sucedía a Koeman, no tiene Xavi los recursos necesarios para plantear ese modelo de juego, sustentando en el juego de los extremos. "No tenemos a Ansu, no tenemos a Dembélé, no tenemos a Martin", ha dicho en alusión a Braithwaite. Ni tampoco al Kun Agüero. "No tengo aún decidido el once, pero tendremos que tirar de gente joven, ya están preparados. Lo vimos en el partido del Barça B", ha indicado el técnico.

"Puede ser que haya alguna sorpresa", ha revelado el entrenador, que sigue dándole vueltas al once con el que debutará en el banquillo del Camp Nou, maniatado como anda por la falta de alternativas en ataque. Por eso ha querido ser comprensivo con Luuk de Jong ("todos empiezan de cero, todos deben ser importantes", ha dicho sobre el neerlandés), además de exhibir su esperanza con Coutinho.

"Coutinho puede ser muy importante para el equipo y para el club. Tiene talento. Él se debe reencontrar consigo mismo"

"Ha de recuperar la confianza. Es un jugador que puede ser muy importante para el equipo y para el club. Tiene talento. Debe reencontrarse. Tendrá oportunidades porque es un futbolista que me gusta personalmente. Por talento no será porque lo tiene", ha dicho Xavi sobre el brasileño a quien ha instado a recobrar "la confianza perdida" tras meses de sentirse incluso un extraño para él mismo. "Se debe reencontrar él mismo".

"No he tenido que ser sargento ni nada. Es una cuestión más de orden que de disciplina", ha precisado a propósito del famoso código de conducta que ha instaurado en el vestuario del Barça. "Hay que seguir con este orden. Cuando lo he tenido, tanto como jugador y ahora como entrenador en el Al Sadd, las cosas han funcionado. Somos una piña, somos una familia. Se le ha dado mucha importancia a las normas, pero no las tienen. Es un tema de orden, no hace falta gritar ni ser un sargento", ha subrayado el entrenador.

"Fue una decisión entre todos. El presidente me lo comentó, yo le di una vuelta y se hizo. Dani Alves nos va a sumar en todo. Es un tío positivo, ganador, que transmite carácter, tiene alma"

En ese sentido ha querido valorar muy positivamente el retorno de Dani Alves. "Fue una decisión entre todos. El presidente me lo comentó, yo le di una vuelta y se hizo. Dani nos va a sumar en todo. Es un tío positivo, ganador, que transmite carácter, tiene alma. No lo hemos fichado de hoy para mañana sino que hemos visto sus últimos partidos. Es un futbolista espectacular, a nivel asociativo uno de los mejores. Nos va a sumar en todo", ha indicado Xavi.

"Hemos sido muy pesados"

Luego, el entrenador ha reconocido que ha aprovechados estos días previos a la visita del Espanyol para instaurar su método en el Camp Nou. "Hemos sido muy pesados con el grupo. Hemos dado mucho la chapa. Hemos sido pesados con lo que queremos en defensa, en ataque, a nivel individual, colectivo y por líneas. Espero que mañana se puedan ver ya cosas, tanto en el juego del equipo como en el tema táctico y psicológico, pero somos conscientes de que estamos aquí para sacar resultados".

"Somos el Barça, debemos estar peleando por todos los títulos, aunque sabemos que no empezamos de cero. Quiero trasladar esa energía positiva"

De ahí la necesidad de ganar al Espanyol para arrancar de manera segura el nuevo proyecto. "Estoy tranquilo, soy muy positivo, estoy contento e ilusionado. Menos nervioso que cuando era futbolista. Lo más difícil es ser futbolista, quiero transmitir mi idea a los jugadores. Las sensaciones son buenas. Quiero que ellos se sientan felices", ha dicho restando todo tipo de presión "a los jóvenes".

Pero con un discurso, en todo momento, lleno de ambición. "Somos el Barça, debemos estar peleando por todos los títulos, aunque sabemos que no empezamos de cero. Quiero trasladar esa energía positiva. No estamos en la posición que merece el Barça, debe estar arriba luchando por el título y clasificado para la siguiente fase de la Champions", ha recordado Xavi.

"Siendo culé me voy a dejar la vida para que esto funcione. Nos debemos a mucha gente y no les podemos fallar"

Apeló entonces a lo que es. Y a lo que siempre ha sido. "Soy culé. Ahora soy yo el que me toca decidir. Estoy aquí para tomar decisiones. Creo que vamos a ir bien. Lo voy a dar todo para que vaya bien. Yo soy del Barça, quiero que funcione. Siendo culé me voy a dejar la vida para que esto funcione. Nos debemos a mucha gente y no les podemos fallar. No se puede fallar en los valores, en el respeto, esfuerzo, trabajo, sacrificio. En eso no. El público debe sentirse muy orgulloso del equipo incluso cuando no ganemos".