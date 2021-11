Gran gesto de deportividad el que mostró Hamza Zeroual, un joven atleta del Club Atlètic Igualada que se jugaba la segunda plaza en una carrera de atletismo. Nil Garcia, su rival, era el segundo clasificado y cayó tras saltar una valla. Zeroual, lejos de aprovecharse de su caída y avanzarle, le ayudó a que se levantara y le cedió la segunda posición antes de llegar a la meta. El momento tuvo lugar en el Estadi Serrahima, en Barcelona, durante la prueba de los 1.500 metros obstáculos sub-16 del Campeonato de Otoño de Cataluña.

NO T'HO PERDIS! Lliçó d'esportivitat de l'Igualadí del CAI Hamza Zeroual a la final de 1.500 metres obstacles del Campionat sub-16 de Tardor de Catalunya.



Hamza ajuda a aixecar-se al segon classificat a la recta final de meta i li cedeix la segona posició. Vídeo d'Esbufecs. pic.twitter.com/tVwvSatem6 — Igualada News (@IgualadaNews) 16 de noviembre de 2021

"Dije no, le tengo que dejar pasar. Él no quería y al final le empujé porque si no no entraba. En el deporte no todo es ganar, también tienes que saber perder", aseguró Hamza, que también le cedió la segunda plaza en el podio. Nil le dio las gracias en repetidas ocasiones y aseguró que él hubiese hecho lo mismo: "Al final son los valores del atletismo: la amistad, la solidaridad... No hace falta que ganes con una mala imagen. Yo hubiera hecho lo mismo". El vídeo obtuvo una brutal repercusión en redes sociales y los usuarios agradecieron al joven atleta el gran gesto de deportividad.