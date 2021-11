Escasos días antes de la destitución de Ronald Koeman en el Fútbol Club Barcelona, Leo Messi atiende en exclusiva a SPORT, diario del mismo grupo editorial, Prensa Ibérica, que este periódico, repasando su salida del club, sus primeras semanas en el PSG y sus expectativas de futuro a corto y a largo plazo.

-De Barcelona a París. Del Camp Nou al Parque de los Príncipes. Menudo cambio, ¿no?

-La verdad es que sí. Fue un cambio grande que, como dije en su momento, no me imaginaba. Por suerte ya estoy acomodado, los niños ya están en el colegio, nosotros instalados más o menos en la rutina del día a día. Estamos contentos.

-Han pasado dos meses desde su salida del Barça. ¿Ya se ha hecho a la idea?

-Sí. Hasta día de hoy, cuando veo los partidos, me genera cosa o me da ganas... o recuerdo cosas de partidos en el Camp Nou, con la gente.... Es revivir un poco todo lo que fue. Ya, como dije recién, estoy más tranquilo, más asimilado todo y, obviamente, pensando en todo lo que tengo acá y lo que se viene a nivel el deportivo y familiar. Estamos también disfrutando de esta ciudad, que es maravillosa a pesar del clima. Tuvimos la suerte de tener un lindo clima también, con alguna que otra lluvia y frío pero estamos muy felices. La verdad.

-Laporta comentó que pensaba que diría de jugar gratis, ¿lo habría hecho si se lo hubieran pedido?

-La verdad es que, como expliqué en mi salida, hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era de quedarnos en Barcelona. Nadie me pidió jugar gratis pero al mismo tiempo me parece que está fuera de lugar las palabras que dijo el presidente. Me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias, ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco.

-¿Ha vuelto a hablar con Laporta?

-No, no.

-¿Volverá a Barcelona cuando acabe tu contrato con el PSG, dentro de dos temporadas?

-No sé si cuando acabe mi contrato con el PSG. Lo que está casi confirmado, y seguro, es que vamos a volver a vivir a Barcelona y que nuestra vida será allí. Es lo que quiere mi mujer y lo que quiero yo. No sé si cuando acabe mi contrato con el París pero a vivir volveremos a Barcelona.

-¿Y al Barça?

-Sí. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo.

-¿Cómo ve al Barça en estos momentos? ¿Cree que puede ganar títulos esta temporada?

-Tiene una gran plantilla, juega muy bien. Los veo cada vez que puedo. Aparecieron chicos importantes y muy buenos como es el caso de Gavi. A nivel de equipo están bien. Con la vuelta del Kun y Dembélé, si vuelve bien, van a ser una gran ayuda para el equipo. Siempre va a estar allí porque es uno de los mejores del mundo. Siempre va a pelar por la liga y por los objetivos aunque luego se pueda dar o no.

"Me dolieron las palabras de Laporta; genera dudas que no me merezco"

-¿Mantiene alguna relación con alguno de sus ex compañeros?

-Sí. Hablo seguido con el Kun Agüero, que no fue compañero pero que es un gran amigo. Con Busi, con Jordi Alba también hablo seguido.

-¿Se sintió arropado por ellos en el momento de su salida?, ¿Alguno le decepcionó?

-No, decepcionarme no, porque les conozco a todo de memoria. Los que esperaba que me arroparan, lo hicieron. Les tomó de sorpresa como a mí. Estuvieron al lado mío y apoyándome en todo momento.

-Es una nueva vida para usted. ¿Qué echa de menos de Barcelona y del Barça?

-En realidad todo. Fue mucho tiempo en un mismo lugar, la rutina, el día a día, el llegar a un vestuario que conocía de memoria, el centro de entrenamiento, la ciudad, mi manera de vivir, mi día a día. Llegar aquí fue cambiar por completo todo, llegar a un lugar que era todo nuevo, tanto la ciudad como el club, compañeros, vestuario. Yo amaba la vida que llevaba en Barcelona, el club y se extraña un poquito todo. Esto no quiere decir que acá no esté bien, sino todo lo contrario. Estamos bien, felices pero obviamente lo lindo se extraña siempre.

-¿Qué diferencias ha encontrado entre la estructura de club del Barça y la del PSG?

-El Barça es un club grande, uno de los mejores del mundo, con mucha historia. El PSG se hizo grande en los últimos años, que sigue creciendo y aún tiene muchas posibilidades de hacerlo mucho más. Hoy por hoy, tiene a los mejores jugadores del mundo. Tiene una ciudad deportiva nueva, que va a ser una locura. Tiene a mucho poderío para seguir creciendo y el Barcelona es un club con mucha historia, que siempre va a ser uno de los referentes. El PSG está a esa altura y va a seguir creciendo.

"Me gustaría volver al Barça para ayudar o ser secretario técnico; es el club que amo"

-¿Cómo están siendo estos primeros meses en París, en el PSG?

-Desde que llegué me sentí como si llevara mucho tiempo en el vestuario porque tengo a muchos conocidos, gente que habla español que hace que la adaptación sea mucho más rápida, sinceramente. A nivel deportivo, parece que no acaba de arrancar nunca porque tengo partido con la selección todos los meses. No acabas de acomodarte que ya debes irte otra vez (por los partidos de la selección) y esto dificulta más las cosas pero poco a poco voy entrando en la dinámica del club porque más allá de que son dos meses acá, todavía no son muchos los partidos que jugué. Todavía estoy acostumbrándome a cosas.

Nuevos retos en París

-¿Cuál ha sido el peor momento y el mejor momento por el que ha atravesado durante estos dos meses?

-Los malos momentos fueron al inicio, . Todo fue de repente, venir para acá, estar mes y medio en el hotel y no es fácil hacerlo con los chicos, que ya habían empezado el colegio. Estábamos en el centro y esto hacía que el tráfico fuera inaguantable. Tardábamos una hora para ir el colegio y una hora para ir el entrenamiento. Los nenes que ya no aguantaban más estar en el hotel. Esto fue difícil. Al mismo tiempo, intentábamos disfrutar de la experiencia, de la ciudad, de ir conociendo un poco todo hasta que nos venimos hay a la casa. Esto hizo que todo fuera mejor.

-¿Cuáles son sus objetivos con el PSG?, ¿Os veis favoritos para ganar la Champions?

-Sí. Cuando me vine acá fue uno de los principales motivos. Como cuando dije en mi despedida, hasta el último momento que esté jugando voy a intentar de seguir ganando cosas. Cuando tome la decisión e venir al PSG fue por esto, por tiene una gran plantilla. Deseo ayudar para seguir creciendo como club, ganar la Champions tras tantos años intentándolo. Por todo esto me decanté de venir acá y también son mis objetivos.

"El vestuario del PSG es espectacular; el club ha crecido mucho y va a seguir creciendo más"

-¿Cómo es su relación con Neymar y Mbappé? ¿Cómo le acogieron?

-La verdad que es espectacular todo el vestuario. Me hizo las cosas muy fáciles. Con Ney tengo relación de hace tiempo, seguíamos hablando pese a no jugar juntos. Con Kylian al inicio fue raro porque no sabíamos si se quedaba o se iba. Él estaba con sus cosas. Por suerte nos vamos conociendo más, tanto dentro como fuera del campo. Nos llevamos espectacular. Hay un grupo bueno y sano en el vestuario. La verdad es que muy bien.

Mbappé, Neymar...

-¿Qué tridente es mejor, la MSN del Barça o la MNM del PSG?

No se puede comparar. Son diferentes. Luis es otro tipo de 9, de características diferentes a las de Mbappé. Kylian estaba jugando por afuera en los últimos años. Éste, y no me acuerdo si también el anterior, está jugando más de nueve. Luis es más un goleador de los de antes, de delantero centro punto. Kylian es más de venir a jugar, de ser potente y matarte con espacios. La verdad es que cambia la manera por ser diferente el delantero centro. Es difícil comparar. Tuve la suerte de estar en ese tridente del Barça, que fue maravilloso, y espero que con este podamos conseguir lo mismo que con el anterior.

-¿Cómo es su experiencia en la liga francesa?, ¿es una competición más física que la española?

-Pasó mucho tiempo pero jugué pocos partidos. Tres en liga y un poco más. Es una liga más física, donde se parten mucho los encuentros, se hace mucho el juego de ida y vuelta, donde hay jugadores fuertes y rápidos. A nivel físico cambia bastante. En España todos los equipos intentan jugar mucho más y pueden llegar a robarte la pelota si no presionas bien. Estos (los franceses) son más de golpe por golpe, de esperarte de salirte a la contra. La mayor diferencia es a nivel físico.

"Vine al PSG para ganar la Champions"

-¿A usted qué le va mejor, un estilo o el otro?

-Estoy acostumbrado a estar toda la vida en el Barcelona que teníamos la pelota casi todo los minutos en todos los partidos, Además, manejábamos los ritmos y los tiempos. Históricamente se jugó así en ese club. Hoy me adapto a un nuevo club, a una nueva manera de jugar, a una nueva liga. No sé que me va a mejor. Intento adaptarme rápido a lo que tengo hoy para seguir rindiendo al máximo y ayudando.

-En la Champions ha empezado bien, con tres goles en los tres partidos que ha disputado. ¿Es su escenario ideal, su gran objetivo para esta temporada?

-Sí. Es mi gran objetivo y el del club. Hace tiempo que está apostando por querer ganar la Champions. En las últimas temporadas, estuvo muy cerquita y es su gran objetivo. Somos uno de los candidatos, aunque no el único. Todo el mundo habla del PSG por los jugadores que tiene pero hay otros equipos muy buenos, que llevan años trabajando juntos, que también ficharon como Manchester, el City, Bayern, Liverpool, Atlético Madrid, Chelsea… Hay un montón de equipos con poderío para ganar la Champions. Y no siempre gana el mejor porque depende de muchos detalles o de las circunstancias. Puede pasar de todo pero sí somos uno de los candidatos.

-En el último partido de Champions se acabó viviendo una primera explosión, con dos goles que supusieron la remontada del partido y la victoria final. ¿Lo esperaba?

-Es difícil, como te digo. En esta competición es muy complicada. El Leipzig es rival complicado que te hace mano a mano, que es muy dinámico, que es fuerte físicamente, que tiene a jugadores muy buenos y que por mucho que haya cambiado el técnico viene muchos años jugando de manera similar. Es un grupo difícil que nos tocó y que empezamos mal y la verdad es que era importante ganar al City y al Leipzig.

-¿Cómo es su vida en París?, ¿muy diferente a la de Barcelona?

-Sí. Es diferente. En Castelldefels estábamos mal acostumbrados. Teníamos todo fácil, cerquita. Iba a llevar a los nenes al cole, me venía, me iba a entrenar, iba a casa a comer, iba a recoger a los niños. Hoy no me da para ir a buscar a los nenes al colegio e ir al entrenamiento. Por tiempo. Tampoco el irlos a buscar. En lo personal me gusta estar en mi casa.

-Como en Barcelona...

-Sí, en Barcelona tampoco salía tanto. Para los nenes y Antonella ha sido el mayor cambio porque vivían en la calle, con amigos, haciendo cosas. Venían amiguitos todo el tiempo a casa. Ahora recién están haciendo amigos y adaptarse a la ciudad. Creo que fue el mayor cambio para ellos.

-¿Fue doloroso?

-Mucho. La verdad que sí. Fue doloroso el año anterior cuando habíamos dicho que me iba con el tema del burofax y todo esto. Al final lo habían entendido, habíamos tenido una charla, más o menos los habíamos convencido. Esto fue todo de repente. Hacía tiempo que lo hacía les habíamos dicho que nos quedábamos en Barcelona. Que íbamos a seguir allí, se lo habían dicho a sus compañeros, amigos. Y luego, de repente tenernos que ir de Barcelona y en una semana ya estábamos en otra ciudad, todo nuevo. Fue difícil para todos.

-¿Ya conoce París? ¿Ha tenido tiempo para ir de turismo?

-Hemos salido a comer alguna vez, pero cuando los nenes empezaron al cole empezamos con la rutina para acomodarnos a ellos. Hacer turismo no hicimos todavía.

-Repasemos ahora otros aspectos que tienen que ver con su selección. ¿Se sacó una espina con la conquista de la Copa América?

-Fue bueno sacarme la espina tras varias finales perdidas, mucho cuestionamiento hacía mi y al grupo anterior que estaba en la selección. Algunos siguen aún en el plantel. Tenía claro que tenía que intentarlo hasta el último torneo. No podía retirarme de la selección sin ganar algo y se dio.

"¿Retirada? Después de lo que pasó, voy a ir paso a paso"

-En diciembre del 2022 hay Mundial. ¿Qué espera?

-Tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo, de estar tan cerquita durante tanto tiempo sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene. Estamos bien hoy por hoy. Todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos porque hay selecciones mejores. Estamos por el buen camino, la dinámica es buena y el ambiente también. El ganar ayuda mucho y esto nos va a hacer crecer todavía más.

-En Qatar 2022 tendrá 35 años. ¿Qué espera después de este torneo? ¿Retirada?

-No. La verdad que no. La verdad que no. Tras lo que me pasó, vivo el día a día, año a año. No sé que pasar en el mundial o después del mundial. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento.

-¿Cree que puede ganar tu séptimo Balón de Oro? ¿Quién es el favorito?

-Si te soy sincero, no lo pienso. Mi mayor premio fue lo que pude conseguir con la selección. Tras haber luchado y peleado tanto por ese logro fue lo máximo por todo lo que costó. Si llega el balón de oro sería extraordinario por lo que significaría ganar uno más. El séptimo sería una locura. Si no, no pasa nada. Ya conseguí uno de mis grandes objetivos. Estoy muy feliz por lo que pasó y ahora que pase lo que tenga que pasar.

"Tengo mucha ilusión puesta en el Mundial de Qatar, para hacer algo grande” “Ganar el séptimo Balón de Oro sería una locura, extraordinario por lo que significa"

-Empezamos a ver una imagen atípica en usted: llorando por irse del Barça, por ganar la Copa América, por celebrar con la afición argentina el título…. ¿Hemos visto quizá a un Messi más sensible en este momento de su carrera?

-Jejeje. Fueron cosas muy significativas tanto el poder ganar con la selección, el vivirlo con la gente de Argentina pues era la primera vez que había público tras la copa. Lo había pensado muchas veces el estar delante de ellos para mostrar un trofeo. Lo había hecho mucho con el Barcelona pero no lo pude hacer con mi país. Luego me iba de mi casa tras 20 años y nunca es fácil. Era un cambio muy grande para mí. Luego, estoy más grande y por lo tanto más sensible también.

-¿Cómo le gustaría pasar a la historia?

-No lo sé. Lo único que siempre intenté es manejarme con respeto y humildad, de luchar por mis sueños y objetivos. Me tocó caer muchas veces y no poder cumplirlo. Siempre decidí levantarme y volver a intentarlo. Me pasó muchas veces con el Barcelona y más con Argentina, con muchas derrotas dolorosas. El mensaje hacia mis hijos y chicos jóvenes que me miran o me siguen que peleen por sus sueños, luchen y demuestren que todo es posible.

-¿Hay algún récord que le haga especial ilusión?

-No. Soy un agradecido de todos los records que tengo con el Barcelona, donde tengo muchos que van a ser difíciles de superar y espero que alguien lo haga. Hasta ese día va a ser fantástico ser parte del la historia de ese club. También me pasa con la selección. Lo dejé todo por esas camisetas. Tener ese reconocimiento hasta que dure va a estar buenísimo. Tengo muchos muy buenos.

-¿Todavía es feliz en el campo, con un balón en los pies?

-Sí, obvio. Si no, no estaría compitiendo a estas alturas, buscando nuevos objetivos y nuevos retos. Disfruto de lo que tanto me gusta y seguir ganando título y cuantos más mejor pero siempre disfrutando cada momento.