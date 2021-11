El Kun Agüero estará un mínimo de tres meses sin jugar por la arritmia sufrida ante el Alavés. El club ha informado que el jugador, que ya sufrió una hace 10 días y hace 12 años ya padeció esta afectación cardíaca, se ha sometido a "un procedimiento diagnóstico y terapéutico" a cargo del doctor Josep Brugada. No solo se perderá el partido de este martes en Kiev sino que no volverá a vestirse de azulgrana hasta el año que viene. El Barça ha explicado que durante los próximos tres meses "se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar el proceso de recuperación".

[COMUNICADO MÉDICO]



El jugador Kun Agüero ha sido sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del dr. Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación pic.twitter.com/PQ930D9vKd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 1 de noviembre de 2021

Otro golpe duro para el punta argentino, perseguido por los problemas físicos desde que aterrizó en Barcelona. El delantero se lesionó antes del Gamper y no pudo debutar hasta el partido contra el Dinamo Kiev hace un par de semanas. Después de jugar dos ratitos en Champions y en el Clásico, jugó por primera vez el partido entero ante el Rayo la semana pasada. El sábado ante el Alavés volvió a salir de titular pero se desplomó en la primera parte. No había tenido ningún golpe previo. O, al menos, no se vio. Hasta Piqué se asustó al ver los gestos de su compañero.

Abandonó el delantero argentino, y por su propio pie, el césped aunque después fue en ambulancia al hospital donde en un primer diagnóstico se explicó que sufrió "un episodio de malestar torácico", por lo que se le había sometido "a un estudio radiológico". Hospitalizado desde entonces en el Hospital de Barcelona, se ha puesto en mano del doctor Brugada, que supervisará su regreso a los terrenos de juego.