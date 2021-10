El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que si el equipo no ha sido capaz de mostrar "una clara identidad" en este arranque de temporada es que "algo ha pasado", además de afirmar que el equipo jugará desde ahora "con un 4-3-3", empezando por el partido de la tercera jornada de la Champions League de este martes ante el Shakhtar Donetsk.

"Si no hemos mostrado una clara identidad, algo ha pasado. En algunos momentos de algunos partidos he intentando defender con un 4-4-2, como contra el Espanyol, y no ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara: este equipo tiene que jugar con un 4-3-3, no hay otra manera. Para esta plantilla es el mejor sistema", declaró en rueda de prensa.

Por otra parte, el preparador italiano recordó que en las dos últimas derrotas ante Sheriff Tiraspol y Espanyol "ha faltado un poco de orden". "Hemos trabajado en los errores. El equipo está totalmente preparado para un partido difícil ante un equipo que juega bien y que intentará hacer lo máximo para ganar", expuso, deseando que no se repita lo ocurrido tras el primero parón de selecciones.

"En el final antes del parón no lo hicimos bien. Son partidos muy importantes, después del parón lo tenemos que hacer mejor. Antes del primer parón lo hicimos bien, después no tanto, y ahora tenemos que hacerlo muy bien. El equipo está preparado y motivado, sabe lo importante que es este partido", prosiguió.

En este sentido, recordó que en este momento de la temporada "casi ningún equipo está a tope". "Es normal. Afectan mucho los parones de septiembre, octubre y noviembre, y tenemos que pensar que esto no es el periodo más importante de la temporada, que es en las finales de abril y mayo".

"Los jugadores han vuelto en buenas condiciones de las selecciones, excepto Hazard. Hemos aprovechado este tiempo para recuperar a jugadores importantes como Mendy y Marcelo, la condición de Kroos también ha mejorado. El equipo está bien, los últimos días de entrenamiento he visto buenas cosas. Estamos motivados por este partido, que es muy importante hacerlo bien", señaló.

En otro orden de cosas, el técnico madridista elogió a su homólogo y compatriota en el conjunto ucraniano, Roberto De Zerbi. "Lo conozco muy bien, es muy buen amigo, aunque somos una generación distinta. Lo hizo muy bien con el Sassuolo. Sus equipos juegan con una clara identidad, como el Shakhtar. El Shakhtar juega muy bien, como también jugaba el Sassuolo", indicó.

También destacó que Modric, Kroos y Casemiro son jugadores "que siguen compitiendo y siguen siendo 'top' entre los mediocampistas", por lo que pueden seguir jugando juntos. "Luego tengo jóvenes como Valverde, Blanco o Camavinga que empujan en el entrenamiento a los 'top'. Tenemos que tener en cuenta la edad de cada uno, dar minutos a los jóvenes para que mejoren su experiencia... Tenemos un centro del campo que puede competir contra todos", expresó.

Hazard sufre una "sobrecarga"

Además, sobre el delantero belga Eden Hazard, que llegó tocado de su estancia con Bélgica, explicó que está "trabajando en su pequeño problema". "No ha tenido una lesión, ha tenido una sobrecarga que le impedirá estar disponible para el partido de mañana; podría estar contra el Barcelona o Osasuna", dijo. "Mendy se ha recuperado bien y está disponible. Hemos tenido problemas en la banda izquierda, solo Miguel Gutiérrez ha jugado ahí. Hemos recuperado a dos laterales izquierdos y estamos mucho mejor", apuntó.

Por último, valoró la evolución del portero ucraniano Andriy Lunin. "Está progresando muy bien y muestra mucha calidad. Ya he hablado con él y va a tener minutos esta temporada, pero delante tiene a uno de los mejores porteros del mundo, que es Courtois. Seguramente va a tener éxito en su etapa como futbolista", concluyó.