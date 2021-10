La española Garbiñe Muguruza ascendió al número 6 de la clasificación mundial de tenis con su victoria (3-6, 6-3 y 6-0) sobre la tunecina Ons Jabeur en la final del torneo de Chicago, en una lista que sigue encabezada por la australiana Ashleigh Barty.

Con su noveno título en el circuito mundial, Muguruza dio un gran paso en sus aspiraciones de clasificarse para las Finales WTA 2021, que por primera vez se disputarán en México el próximo noviembre.

No hay cambios en los cinco primeros puestos del ranking. Barty lidera la lista con 9.077 puntos, seguida de la bielorrusa Aryna Sabalenka (7.115), la checa Karolina Pliskova (5.285), la polaca Iga Swiatek (4.756), la checa Barbora Krejcikova (4.668) y Muguruza (4.595), que sube tres puestos con respecto a la semana anterior.

La también española Paula Badosa conserva el puesto 27 y Sara Sorribes el 35, por delante de la argentina Nadia Podoroska, primera latinoamericana de la lista.

Ante Jabeur, la hispano-venezolana sufrió en el primer set, sobre todo después de perder su servicio en el cuarto juego. Jabeur aprovechó la ausencia de concentración de su rival y no falló con su saque para colocar el 1-0 en el marcador.

Sin embargo, Muguruza reaccionó con entereza en la segunda manga y fue ella quien -pese a comenzar perdiendo nuevamente su saque- pudo quebrar el de su oponente hasta en tres ocasiones de forma consecutiva. Sus subidas a la red fueron claves para equilibrar la contienda.

'Mugu' fue creciendo con el paso de los juegos, mejoró su tenis desde el fondo de la pista, y cerró el triunfo en el tercer y definitivo set con un rosco (6-0), dejando a la tunecina sin respuesta y sin margen para la reacción.

"Le di la vuelta a un partido muy complicado porque Ons es una jugadora muy talentosa, lo comprobé en Wimbledon donde se me escapó el partido para que para mí era la final", valoró Muguruza tras su victoria. "Su comienzo de partido fue muy bueno y por eso ganó el primer set", admitió.

Muguruza reconoció, además, que en el segundo aunque lo comenzó cediendo el saque vio que tenía opciones para mejorar y poco a poco se fue metiendo en el partido. "Mi nivel del primer set no me dio opción a ganarlo, pero en el segundo comencé estar más sólida y todo cambió a mi favor", destacó Muguruza, que consiguió su segundo título individual de la temporada noveno como profesional. "Aproveché mis oportunidades y eso me dio la confianza y fortaleza para cambiar la historia del partido con un tercer set en la inercia positiva siempre estuvo de mi lado".