Los españoles Roberto Bautista y Carlos Alcaraz lideraron este lunes la primera jornada tenística en el cuadro principal masculino del Abierto de EEUU, el último 'Grand Slam' de la temporada. Los dos españoles derrotaron con comodidad a sus rivales: el castellonense se impuso 3-0 a Kyrgios con 'set' en blanco incluido, mientras que el joven murciano había vapuleado horas antes al británico Norrie. Se sumaron también a la siguiente ronda Zapata, Martínez y Andújar, en un día con cinco victorias para los españoles.

Bautista-Agut, 18º cabeza de serie en Nueva York, tenía un inicio complicado en pista dura ante el australiano Nick Kyrgios. Valiéndose de su saque, tiró adelante el partido con bastante solvencia al imponerse en tres sets por 6-3, 6-4, 6-0. El tenista empezó muy centrado el duelo y llegó a firmar 14 saques directos, dos más que Kyrgios, que llevaron a una rotura en el sexto juego que encaminó la victoria en la primera manga.

Kyrgios y sus líos

A partir de ahí, el español se asentó en la pista, sobre todo con su primer servicio, y controló sin problemas cualquier amago de reacción de su rival desde el fondo de la pista. El de Castellón sólo concedió una oportunidad al resto en el primer juego del partido, y desde esa fortaleza elaboró su cómodo triunfo.

Un 'break' en el quinto juego del segundo set le permitió adjudicarse el triunfo (se enfrentará a Ruusuvuori) y provocar la rendición del australiano, que se 'fue' del partido y volvió a protagonizar una discusión con el juez de silla por tirar la toalla fuera del espacio habilitado.

🤦‍♂️ Es que no sale de una y ya está en otra



😠 Tremenda bronca de Kyrgios con el juez de silla#USOpen https://t.co/0SRNuYktQw — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 31 de agosto de 2021

Intratable Alcaraz

También superó su debut neoyorquino Carlos Alcaraz, que se mostró muy firme en su estreno y dejó en el camino a Cameron Norrie por 6-4, 6-4, 6-3. El murciano se mostró intratable con su derecha para acabar el partido con 38 ganadores, 22 más que su rival, y la mitad de errores no forzados (13-26). El joven de 18 años ya suma victorias en los cuatro 'Grand Slams' de esta temporada (Australia, Roland Garros, Wimbledon y ahora EEUU).

run, Carlos, run 💨



18-year-old 🇪🇸 Carlos Alcaraz earns an impressive three-set win over Cam Norrie. pic.twitter.com/gJ1FpsaeCi — US Open Tennis (@usopen) 31 de agosto de 2021

"Me he sentido muy bien en pista, he jugado un gran partido y me he sentido muy cómodo. Estoy muy contento. Se agradece tener el cien por cien de público en un torneo, el ambiente ha sido espectacular." comentó tras el partido. Alcaraz que tendrá ahora delante al francés Rinderknech, verdugo de Kecmanovic.

Tsitsipas puede con Murray

La jornada venía marcada por el enfrentamiento entre Andy Murray, ex número 1 ATP, y uno de los candidatos a alcanzarlo, Stefanos Tsitsipas. El griego mantuvo una lucha épica ante el escocés, al que venció por 2-6, 7-6 (7), 3-6, 6-3 y 6-4 para llegar a la segunda ronda del Abierto, donde buscará su primer gran título aprovechando su momento de forma. Tsitsipas salvó dos puntos de set en el tie-break del segundo para evitar perder dos sets consecutivos, y avanzar en cuatro horas y 48 minutos en el partido de mayor duración en la jornada inaugural del torneo.

Tras el encuentro, Murray criticó las constantes pérdidas de tiempo del griego, entre sus ratos en el baño y cambios de raqueta: "Es decepcionante, porque creo que eso ha influenciado en el partido. No digo que hubiera ganado, pero ha afectado. Le valoro, creo que es un gran jugador y bueno para este deporte, pero no me gusta perder el tiempo en estas cosas. He perdido el respeto por él." sentenció.

“𝐖𝐡𝐚𝐭’𝐬 𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞?”



Andy Murray was not happy with Stefanos Tsitsipas’ toilet break ⏱👀#USOpen pic.twitter.com/iRWNIYf1QC — Live Tennis (@livetennis) 31 de agosto de 2021

Zapata, Martínez y Andújar, adelante

Bernabé Zapata, Pedro Martínez y Pablo Andújar también superaron la primera ronda, mientras que se quedaron fuera Alejandro Davidovich y Feliciano López, este tras perder con Zapata en un largo partido a cinco sets, de más de tres horas, por 5-7, 7-6[8], 4-6, 6-3, 6-3.

Martínez y Andújar, por su parte, fueron capaces de levantar dos sets en contra para eliminar al australiano James Duckworth (4-6, 4-6, 7-6[9], 6-2 y 6-2) tras más de cuatro horas y al kazajo Mikhail Kukushkin (6-3, 6-4, 4-6, 4-6 y 2-6). Davidovich, cabeza de serie número 29, fue la sorpresa negativa al perder ante el argentino Marco Trungelliti, 198 del mundo y clasificado desde la previa, por 5-7, 6-3, 7-5, 6-7(3) y 6-3.