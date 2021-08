La segunda competición continental de fútbol, la Liga Europa, celebró este viernes en Estambul su sorteo de la fase de grupos, con la presencia de dos equipos españoles, el Real Betis y la Real Sociedad, que partieron encuadrados en el bombo 3, lo que deparó que su suerte no fuera excesivamente benévola.

Los donostiarras se las verán con el Mónaco, de la Ligue 1 francesa, y el PSV Eindhoven, de la Eredivisie de los Países Bajos, en un Grupo B completado por el Sturm Graz austriaco. Grupo complicado con cruces clave ante los neerlandeses.

Por su parte, el Real Betis quedó encuadrado en el Grupo G ante el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana, el Celtic escocés y el Ferencváros húngaro. Otros dos rivales fuertes para un Betis que deberá sudar si quiere soñar con alzar el título en casa de su eterno rival.

La competición, ganada por el Villarreal el pasado curso en una apasionante final contra el Manchester United, ve esta temporada recortado su número de participantes de 48 a 32 tras la creación de la nueva UEFA Europa Conference League, que servirá como tercer torneo continental.

En esta edición 2021-22, la Liga Europa celebrará su final en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, para conmemorar al equipo más laureado del torneo.

Gerard Moreno, MVP

El jugador del Villarreal Gerard Moreno fue designado, antes del sorteo, como mejor jugador de la Liga Europa 2020/21, conquistada por el 'Submarino Amarillo' gracias, en parte, a los 7 goles y 4 asistencias del delantero internacional español.

"Me hubiera gustado estar allí para recibirlo. Me hace mucha ilusión este premio. Para nosotros la temporada pasada fue histórica para el club, el primer título europeo en su historia. Por eso nos hizo tanta ilusión. Me hace mucha ilusión recibir este premio, para mí es muy importante", aseguró.

Moreno quedó por delante de Bruno Fernandes y Edinson Cavani, ambos jugadores del finalista Manchester United, en la votación a cargos de entrenadores y periodistas. Los cuatro ganadores anteriores fueron Romelu Lukaku, Eden Hazard, Antoine Griezmann y Paul Pogba.

Sorteo de la Conference League

Por su parte, la Conference League, nueva competición que se estrena esta temporada, celebró también su sorteo de la fase de grupos para distribuir a los 32 equipos participantes.

Sin españoles en los bombos, los grupos más interesantes son los que enfrentan a Tottenham, Rennes, Vitesse y Mura por un lado, y a Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlín y Maccabi Haifa por otro.

La competición incluye peculiaridades como la inclusión por primera vez en la historia de un equipo de Gibraltar, el Lincoln Red Imps, en la fase de grupos de una competición europea. El conjunto del peñón se enfrentará a Copenhague, PAOK de Salónica y Slovan de Bratislava.