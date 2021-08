El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que sin Leo Messi el equipo y los jugadores deberán dar un "paso adelante" para suplir esos 30 goles aproximados que llevaban la firma del '10', y ha negado que Sergio Agüero quiera irse tras la salida de su amigo y compatriota.

"Es mentira que Agüero quiera irse, ha firmado con el Barça y está muy ilusionado. Lástima que se ha lesionado esta mañana, y no ha podido jugar esos 30 minutos. Es un paso atrás, estaba entrenando y puede aportar mucho con su calidad arriba al equipo", comentó en TV3 tras el Trofeu Joan Gamper, con victoria contra la Juventus (3-0). "Hemos hecho un buen partido contra un equipo fuerte, y defensivamente fuerte. Hemos marcado pronto con Memphis, hubo buenos momentos futbolísticamente pero también momento de pérdidas de balón. Neto estuvo fenomenal. Es importante ganar y el equipo está casi hecho para la próxima semana", resumió del choque.

No obstante, el foco mediático del día fue la despedida, en rueda de prensa, de Leo Messi. "Antes del partido he dicho a los jugadores que ha sido un día emocionalmente muy fuerte por la despedida de Leo, pero somos profesionales y debemos dar lo mejor y hay que jugar, hay que pasar página. No podemos cambiar esta situación, hay que afrontarlo y demostrar que somos buenos como equipo y podemos hacer un buen campeonato", apuntó.

"Siempre es importante tener al mejor, pero si no es así, no cambiaremos nuestra idea ni manera de jugar. Hay otros jugadores que pueden ocupar esa posición, hemos visto bien a Griezmann hoy. Hay que pasar página porque no lo podemos cambiar. Hay jugadores que pueden jugar en su posición y tener más efectividad. Tendremos que mejorar porque no tendremos los goles de Leo", reconoció.

Está contento, eso sí, con los fichajes de Memphis Depay o Yusuf Demir, aunque este sea para el filial. "Hemos fichado otros jugadores, como Memphis, que tiene mucha efectividad. Los centrocampistas tendrán que mejorar más goles. Tendremos que mejorar como plantilla pero siempre echarás de menos al mejor del mundo. Es así, hay que aceptarlo y trabajar mucho para hacer buena temporada. Cada jugador tendrá que dar un paso más, y con los jóvenes hay mucho futuro", auguró.

Por su parte, Gerard Piqué apuntó a la anterior Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu como parte del problema de la salida de Messi. "Nos ha hecho daño su salida, a él también. No sé toda la intrahistoria, las dos partes han dicho que ha sido cuestión de números. La gestión de los últimos años no ha sido la mejor y no ha ayudado, ahora nos está penalizando", apuntó.

"Un día muy extraño por la despedida de Leo, pero ha sido un partido bueno que nos deja la esperanza de que puede ser un buen año. Es difícil, no es uno de nuestros mejores días. Sabes que un día ha de pasar, pero el equipo estaba tocado, sobre todo los que hemos compartido más años vestuario con él. Pero la vida sigue, y creo que hemos dado un buen espectáculo", comentó, en referencia al Gamper. "A nivel de talento y de magia, no será lo mismo. Cuando se te va el mejor de la historia, tienes que ser realista y sabes que se te va una parte muy importante en la zona ofensiva. El equipo tendrá que crecer en otros aspectos", concluyó.