El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado que en estos momentos no entra en sus "planes" contar con Leo Messi como 'citizen', alegando el gasto ya realizado en fichar a un Jack Grealish que llevará el '10' de los 'sky blue'.

"Gastamos 40 millones en Jack Grealish. Los 100 que pagamos y los 60 que sacamos en fichajes. Llevará el número '10'. Estábamos convencidos con Grealish, y convencidos que Leo se quedaría en el Barcelona. Ahora mismo Leo no entra en nuestros planes", aseguró en rueda de prensa.

A Guardiola le pilló por sorpresa la no continuidad de Messi en el Camp Nou. "Fue una sorpresa para todo el mundo, para mí también. El presidente fue claro, yo no he hablado con el jugador ni con el presidente, así es que no sé qué pasó. Cuando has perdido mucho dinero tienes que tomar una decisión", comentó.

"Día a día, partido a partido hace algo único. Solo puedo darle las gracias por llevar al Barcelona a otro nivel, permitir que el Barcelona dominase el fútbol durante una década con él y sus compañeros. Le deseo lo mejor para el resto de su carrera", se sinceró.

Previamente, Pep Guardiola había dicho y reiterado que no iría a por Leo Messi mientras éste fuera jugador del FC Barcelona. No obstante, desde el 30 de junio que terminó el contrato el argentino era libre, si bien se esperaba el anuncio de una nueva firma y no este desenlace final.