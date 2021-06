El presidente de La Liga, Javier Tebas, reconoció que la asociación de clubes de fútbol profesional está estudiando cambios para protegerse "lo mejor posible" de proyectos como el de la fallida Superliga europea, aunque reconoció que no puede sancionar como la Premier inglesa.

"Es evidente que estamos trabajando en ver qué tenemos que cambiar, no por un tema disciplinario, para protegernos lo mejor posible de competiciones que pueden poner en peligro nuestra competición nacional y la existencia de los clubes que no compitan en esta Superliga", explicó Tebas durante la presentación del complejo deportivo ESC Madrid, junto a la NBA y la empresa T3N.

La Premier League inglesa anunció la semana pasada una multa conjunta de 22 millones de libras (25,5 millones de euros) a los seis clubes ingleses que apoyaron el proyecto (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham) y posteriormente renunciaron a él, que en España apoyaron Barcelona, Real Madrid y Atlético, este último que se desligó después.

"La Premier los ha multado y además ha modificado su régimen interno y si vuelven a repetir les quitan 30 puntos en la competición. Tienen más competencias en el ámbito disciplinario respecto a los clubes que LaLiga, ambas pertenecemos a federaciones deportivas. Nosotros no tenemos ninguna competencia para sancionar a los clubes con exactitud, ni se considera que han incumplido ningún tema de nuestros estatutos", aclaró Tebas.

Preguntado por las posibles medidas que podría adoptar la organización de clubes españolas, Tebas explicó que, dado que la Superliga causa "un perjuicio económico" habrá que "retocar el aspecto económico de la competición". "Si los derechos audiovisuales disminuyen por la Superliga, a lo mejor algunas partes del reparto audiovisual tendrían que cambiar", añadió.

Tebas puntualizó que la suspensión del procedimiento de la UEFA contra Barcelona, Real Madrid y el Juventus italiano a la espera de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial que le ha planteado el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, "no se ha paralizado, se ha suspendido", por lo que se reanudará "cuando jurídicamente se den las circunstancias".

El presidente de LaLiga insistió en que, sancione o no la UEFA a estos clubes, "el concepto de Superliga no se ha terminado" y bajo su punto de vista "hay que intentar que no vuelva a suceder". "Me preocupa mucho más la postura de Infantino (Gianni, presidente de la FIFA) y la FIFA sobre lo que está pasando", añadió.

Durante el acto, en el que participó también el vicepresidente de la NBA para la región de Europa, Oriente Medio y África, Chus Bueno, Tebas fue preguntado acerca de la intención de su organización de disputar un partido de competición liguera en Estados Unidos.

"Siempre pensamos en que tenemos que jugar en Estados Unidos y trabajamos para eso en todos los ámbitos, deportivos y judiciales", manifestó Tebas, que consideró que el modelo de liga cerrada con franquicias de la NBA se inscribe en los "modelos americanos de ligas cerradas", y no tiene "nada que ver con los modelos europeos del deporte en general".

"Si examinas el modelo del deporte americano hay mucho desarrollo en el deporte universitario, que no existe en ningún país de Europa, no es que sea mejor o peor, son absolutamente diferentes y no se pueden trasladar", argumentó.

En cuanto al debut de la selección española en la Eurocopa, con el empate sin goles (0-0) contra Suecia en Sevilla este lunes, Tebas respondió con ironía: "Después de lo que he leído del partido de ayer, creo que a (Álvaro) Morata no se le ha olvidado meter goles", zanjó.