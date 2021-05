Ayoze Pérez, flamante campeón de la FA Cup con el modesto Leicester, aseguró ayer que un momento como ese viene a significar que «los sueños se cumplen». El delantero santacrucero, producto de la cantera del San Andrés y promocionado por el Tenerife de la mano de Álvaro Cervera, reflexionó en el programa Radio Club Deportivo de la Ser, sobre la experiencia vivida el sábado. «Te haces futbolista para vivir estos momentos, sueñas que algún día se puedan cumplir esos sueños. Los títulos son la mayor satisfacción que puede tener un jugador, es la manera de que uno se pueda sentir súper realizado. He tenido la suerte de ganar uno de los más prestigiosos en este país. En cuestión de años pasé de jugar en el barrio a disputar una final de FA Cup en Wembley, hacer los sueños realidad son las cosas bonitas de este deporte», expresó.

El delantero de los Foxes aseguró que aún con la resaca por las celebraciones vividas, siente que fue «una noche muy especial por la importancia de un título como este, estoy muy contento», dijo. No le ha dado tiempo de responder todos los mensajes de felicitación. «Todavía tengo muchos por contestar, ha sido muy especial, me hubiese gustado tener a la familia y a los amigos cerca, pero la situación es la que es, ya habrá tiempo de celebrar en las vacaciones. Es un orgullo representar a Canarias y a Tenerife en una competición tan importante como la Premier y, en este caso, también poder ganar un título que es tan importante», aseguró.

El delantero también recordó su decisión de cambiar de equipo, del Newcastle al Leicester, y dijo que no se equivocó. «Te pones a mirar atrás y vale la pena todo el sacrificio que has hecho, todo el sufrimiento, son muchos años, estás lejos de casa y eso le da un punto extra a la complicación, pero por momentos como este vale la pena. Ahora entiendo el proceso, sé que las decisiones que tomé fueron las correctas, que las conversaciones que tuve desde el primer día que conocí a Brendan (Rodgers, el técnico del Leicester) fueron todas muy transparentes. Fue muy real, siempre me habló de jugar competiciones europeas, de ganar algún título doméstico, y se ha dado tal cual. El primer año jugamos Europa League, este año ganamos la FA Cup y estamos en situación cercana a la Champions League a falta de dos partidos. Esto da a entender que la ambición y las ganas están ahí y que estás en el lugar correcto», reflexionó el tinerfeño, que recibe el afecto de la afición foxes. «Estoy muy a gusto en un grandísimo club, la gente es muy familiar, muy cercana, te hace sentir en casa, la decisión de venir fue la correcta», repitió.

Ayoze ha participado de la mejor etapa de su nuevo club. «Desde el año pasado el objetivo de este club era llegar a una final y ganar un trofeo. Estábamos preparados y ya el año pasado nos quedamos a las puertas, en las semifinal de la Carabao Cup (la Copa de la Liga) nos quedamos a las puertas de una final y este año sabíamos que teníamos una gran posibilidad. ¡Qué mejor título que ganar la FA Cup! poniendo nuestros nombres en la historia del club y consiguiendo ese trofeo que le faltaba al Leicester», explicó.

Ayoze echó de menos a su gente. «Hubiese sido maravilloso tenerlos aquí, me quedé impresionado por el evento en sí, fue especial, está muy bien organizado, es algo muy bonito», terminó.