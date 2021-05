Tratando de digerir todavía un cambio de sistema de clasificación tan sorpresivo como tardío, Acorán Hernández quiere dar un paso más para tratar de certificar su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo hará, el deportista de Los Silos, en el Campeonato Iberoamericano que tiene lugar desde en hoy Cali (Colombia), donde su intención es igualar o incluso mejorar los brillantes registros logrados semanas atrás en el Europeo de Moscú.

En la actualidad Hernández estaría clasificado para Tokio 2021 –al igual que le sucede a Andrés Mata– por ránking europeo dentro de la categoría de 67 kilos, pero el cambio en los requisitos para pasar el corte (donde este tercer periodo solo sirve para subir nota), no aseguran aún la presencia del isleño. Aco llega a este Iberoamericano con 2.961 puntos en su ránking, fruto de los 685 logrados en el Mundial de Turkmenistán (ahí levantó 287 kilos), a los que suma los 767 de la cita planetaria de Tailandia 2019 (297 kilos). Como añadido, ya en el tercer periodo de clasificación, el isleño cuenta con los 784 del reciente Campeonato de Moscú y los 724 del Gran Prix Odesur, donde se fue hasta los 297 kilos. “La idea es estar en marcas parecidas a las del Europeo”, señala el de la Isla Baja de una cita en la que fue octavo y batió dos plusmarcas nacionales: 139 en arrancada y 299 en total olímpico.

Igualarlas o superarlas daría a Hernández unos puntos extras “para afianzar la plaza”, si bien la cita de Cali no será definitiva sobre su presencia o no en Tokio. Al menos de forma inmediata. “Dependerá de lo que hagan otros deportistas en otras competiciones”, avisa Aco, que al menos ha visto como uno de sus principales rivales, el alemán Jon Mau, no participará en la cita de Cali. “Quiero hacer buenas marcas, pero hasta dentro de un mes y algo, cuando salga el listado definitivo, no se sabrá nada”, añade Hernández, que se subirá a la tarima a partir de las 20:00. Lo hará dentro de un Grupo A con otra presencia española, la de Víctor Castro. Mañana le tocará el turno a la lagunera Atenery Hernández (55 kilos), sin opciones de meterse en los Juegos, pero que acude a Cali con la intención de refrendar las buebas sensaciones que le dejó el Europeo, donde batió, con 83 kilos, el récord de España en arrancada.