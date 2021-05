La UDG Tenerife Egatesa recibe hoy a las 11:30 horas en La palmera al Barcelona. El conjunto catalán es el líder indiscutible de la Liga Iberdrola, con unos números, solo a la alcance de este equipo y además flamante finalista de la Champions League. El conjunto tinerfeño tiene ante si un gran reto, ser el primer equipo que le quite puntos en esta Liga, algo que no ha hecho nadie. La mayor de las ilusiones ante el mayor de los retos. Los dos últimos precedentes sonríen a la historia azul y blanca. La última derrota del FC Barcelona en un partido de liga se produjo hace ya dos temporadas, en La Palmera, merced a un solitario tanto de bella factura de María José Pérez (1-0). En la temporada anterior, el resultado fue idéntico, con Jackie Simpson como autora del único tanto del encuentro, un 19 de noviembre de 2017. Hay que remontarse a 2016 para encontrar la última derrota de las guerreras ante el equipo azulgrana en suelo tinerfeño (0-4). El pasado curso no pudo disputarse el duelo entre ambos equipos tras la suspensión del campeonato como consecuencia de la irrupción de la pandemia por Covid-19.

El equipo entreno ayer sábado por la mañana en las instalaciones de La Palmera, donde el técnico Francis Díaz ha tratado de levantar el animó a una plantilla que acusaba la eliminación copera ante el Levante, donde su equipo encajó el gol que les dejaba fuera en el descuento del partido. Para hoy el entrenador sureño no podrá contar para el choque de hoy con Moreno, Raissa, Ana y Allegra, son una bajas muy importantes para el choque de hoy, han sido convocadas, del filial, Tejera, Wilmary y Marta. El cuerpo técnico del equipo tinerfeño se podrán sentar en el banquillo hoy ante el Barcelona, pese a haber sido expulsado en Copa ante el Levante, pues a Francis, José y Aythami le han caído dos partidos de sanción que cumplirán en Copa, Aythami no se puede sentar hoy, porque también lo expulsaron en Liga ante el Eibar y fue sancionado con dos partidos.

En cuanto al Barcelona, las jugadoras de Lluís Cortés necesitan solo cuatro puntos para ser matemáticamente campeonas de liga y el alirón podría producirse antes de lo previsto. Si el Barcelona vence al UDG Tenerife a domicilio esta jornada, y por contra el Levante no gana ante el Espanyol, las culés se harán automáticamente con el título de Primera Iberdrola. Además, hay otra combinación posible un tanto más rocambolesca: que las blaugrana empaten y el Levante pierda. El Barça lidera la tabla liguera nada menos que catorce puntos por encima del Levante, aún con tres partidos menos y a nueve jornadas del final. Por ello, un pinchazo de las granotas daría el título a las azulgranas. El técnico del Barça ha convocado a todas sus jugadoras.

El entrenador del UDG Tenerife Egatesa, hablaba del encuentro de hoy ante el líder Barcelona. Francis Díaz califica el mencionado partido como “un reto ilusionante ante todo un FC Barcelona, finalista de Champions League que posee muchas variantes y que nos lo pondrá muy difícil. La afición podrá animarnos desde la grada y soñamos con dejar los tres puntos en casa”. “Aunque no será fácil lo vamos a intentar”, añadió.

“ No será nada fácil”