¿Qué tal le ha ido esta temporada en Salamanca?

Pues bien, la verdad es que bastante bien. Me costó adaptarme al principio al clima y a estar lejos de la familia. Pero ahora ya está eso superado y me encuentro muy adaptado.

Milita usted en un club del llamado fútbol popular.

Me lo explicaron cuando llegué, pero echamos de menos a la afición para sentir eso. Sé que tiene siete años de historia, que es un club joven y que estamos a las puertas de lograr un ascenso a Segunda. Eso se respira en la gente.

Dar el salto de categoría sería histórico.

Sí, es algo histórico aspirar a ello. Espero que logremos ratificarlo este fin de semana. A principios de temporada no era el objetivo, aunque tampoco renunciábamos a nada. Pero la afición no se imaginaba que pudiéramos plantarnos a estas alturas de temporada con estas opciones. Creo que se ha conseguido a base de trabajo, de pensar en el día a día, yendo partido a partido. Es algo muy importante para la ciudad y para el fútbol de Salamanca.

¿Tiene las cuentas hechas de lo que hace falta?

Empatando o ganando lograríamos la clasificación para el playoff. Si perdemos, el Valladolid B tiene que ganar por más de dos goles y que se diera otro resultado que nos perjudicara en el partido del Zamora con la Cultu (Leonesa). Pero dependemos de nosotros mismos, que creo que es algo importante, y saldremos a ganar. Debemos hacer nuestro trabajo y no mirar lo que hagan los demás porque no depende de mí.

¿Qué balance hace en lo personal de esta cesión?

Bien, estoy muy contento. El año pasado fue muy complicado, con la lesión del ligamento cruzado. Se nota mucho estar un año parado como estuve. Cuesta volver. Es verdad que ahora no estoy teniendo la titularidad, como sí la tuve en la primera vuelta. Pero me toca ayudar entrando desde el banquillo y en los entrenamientos, en el día a día, me concentro en eso, en estar preparado. Está siendo una gran experiencia para mí después de un año muy complicado.

¿Qué le dice el entrenador ahora que no juega?

No soy de pedir explicaciones, ni cuando juego ni cuando no. Pero me ha dicho que esté tranquilo porque está contento conmigo. Me ha pedido que siga trabajando igual porque mi oportunidad volverá a llegar. Él me conoce del Barakaldo. Le gusté bastante, así que por eso me pidió para el Unionistas.

¿Está ya olvidada la lesión?

Por completo. Cada vez me voy encontrando mejor, con más confianza.

¿En qué ha mejorado Josué?

Diría que me he hecho más fuerte mentalmente. El año pasado fue por la lesión y este año por venir aquí, saliendo de ella, estando fuera de casa más tiempo. Porque en Baracaldo me lesioné y volví a recuperarme a casa. Ahora ha sido distinto. Creo que he crecido más en lo personal que en lo futbolístico. Sí he tenido esa experiencia en Segunda B que no pude disfrutar la temporada pasada.

Usted está pendiente de la decisión del Tenerife, que tiene una opción.

Tengo un año opcional y debe decidir el CD Tenerife si lo ejerce o no. Al final hablamos del club que me ha dado todo y son ellos los que deciden. Claro que me gustaría seguir. Mi año, viniendo de lo que vengo, creo que está siendo bueno. Mis sensaciones son positivas.

¿Con quién habla del CD Tenerife?

La única persona con la que he hablado es con Juan Carlos Cordero. Fue a principios de temporada y no he vuelto a hablar más.

¿Valora positivamente jugar en Segunda B, pero en un club peninsular?

Sí, porque para un jugador canario no es lo mismo estar en las Islas que en la Península. El año que está haciendo Unionistas es bueno para el club y para los jugadores. Lo normal es que si entramos en playoff, surjan posibilidades.

¿Ve al Tenerife por televisión?

Siempre que puedo, porque muchas veces me coincide con un viaje o un partido nuestro. Pero creo que con Ramis ha mejorado bastante, sus números están ahí y creo que han mejorado mucho. Lástima que no hayan podido reengancharse al playoff, pero tiene mucho mérito lo que han conseguido.