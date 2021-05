La UDG Tenerife Egatesa dice adiós a la Copa de la Reina tras caer ante el Levante UD en cuartos de final (2-1). Un encuentro muy intenso durante los noventa minutos, decantado por María Méndez a favor del cuadro local con un postrero tanto en la prolongación, y precedido por una errática decisión arbitral en la jugada previa.

Las guerreras comenzaron con una presión alta sobre la salida de balón local. Tras unos primeros compases de mutuo estudio, llegó la primera ocasión clara del choque, que se convertiría en el primer tanto local. María Méndez, autora de los dos tantos granotas, batía a Aline Reis en jugada de estrategia.

El equipo azul y blanco se repuso del tanto inicial, y buscó el empate volcando sus ataques por banda, y también a balón parado. A los veinte minutos, Aleksandra firmó la primera acción de peligro visitante con un remate de cabeza que no encontró portería, y poco después, la propia Aleksandra, esta vez desempeñando un rol ofensivo en el costado derecho, lo intentó con un disparo lejano sin la suerte deseada.

Pasada la media hora de juego y con mayor presencia azul y blanca en campo levantinista, Pisco lo intentaba con un centrochut poco antes del pitido del descanso. Una vez reanudado el encuentro, el representativo prosiguió con el plan, buscando con ahínco la meta rival. Sin embargo, la siguiente ocasión clara fue de color granota, con una muy segura Aline Reis evitando el segundo tanto del Levante con una soberbia estirada en pleno ‘toma y daca’ entre ambos equipos.

La recién ingresada Ange Koko tuvo en su cabeza el empate, pero su remate se fue alto, coincidiendo con los mejores minutos visitantes. Superiores las guerreras, encontraron el premio deseado en jugada a balón parado. Patri Gavira remató libre de marca en el área para igualar la contienda, tras un servicio perfectamente medido por Pisco cuando se cumplía la hora de partido. Las fuerzas se equilibraban y Koko se convirtió en la pieza más incisiva en el ataque de las guerreras, siendo objeto de falta en área local hasta en dos ocasiones, sin consecuencias.

Cuando todo hacía presagiar que el duelo se iba a la prórroga, María Méndez volvía a anotar para las suyas, con falta previa sin señalar a favor de las visitantes. Un tanto que echó por tierra los merecimientos de la UDG Tenerife Egatesa teniendo en cuenta lo reflejado en el terreno. Las blanquiazules se van de la Copa con la cabeza alta.

«Hay cosas con las que no puedes»

Francis Hernández se quejó abiertamente del arbitraje. «Todo el mundo lo ha visto, el equipo hizo todo para pasar la eliminatoria, tenemos dos contras, hay dos situaciones en el área que se definen de forma diferente a las del área contraria... Hay cosas con las que no se puede pelear, no puedes hacer más para ganar. Nos quedamos con lo que han peleado, estoy orgulloso de las chicas, pero esto no es justo, nos hemos llevado muchísimo castigo», dijo antes de valorar que «en muchas fases, les contrarrestamos sus principales armas, casi no han tenido ocasiones, generando bastante para llevarnos mejor resultado, pero hay cosas que no tienen justificación. Es golpe anímico porque no ha dependido de nosotros no ganar el partido», añadió.