El Marino inicia hoy en la Ciudad Deportiva del Granada, ante el líder de su grupo, Granada B, una cuenta atrás de tres partidos para despedirse de esta experiencia en Segunda División B. Le queda este encuentro (10:00), la visita al Yeclano y el cierre en el Antonio Domínguez ante el Lorca.

La mala imagen que dio el equipo marinista la pasada semana en su visita a El Ejido, cuando encajó cuatro goles en solo 20 minutos, ha dejado un mal sabor de boca que el equipo quiere quitarse hoy, ante un rival al que pudo derrotar en el partido de la primera vuelta. «No podemos arrastrar el escudo del Marino allá por donde vayamos. Hay que competir, sobre todo por el club que se ha portado muy bien con nosotros, y también a nivel individual ya que es una categoría muy seguida y el futbolista debe darlo todo para conseguir un contrato y mantenerse en esta división», aseguró Quico de Diego antes del desplazamiento.

Los sureños no tienen para esta cita a Álvaro Arencibia y de Nadjib por lesión, además de Samuel Arbelo que está sancionado. Así las cosas, el conjunto marinista trata de reponerse para competir en los tres encuentros. Manu Dimas y N’Diaye son dudas. De Diego se llevó a Granada a los siguientes 17 futbolistas: Ángel Galván y David, como porteros, Niki, Saavedra, Nami, Vercauteren, Manu Dimas, Al Moukhtar, N’Diayé, Anaba, Fede Olivera, Ekangamene, Juegen, Borja Llarena, Rodrigo, Pedro Aleman y Moussa.

«El estado anímico es malo, queríamos competir hasta el final para mantener las opciones, pero no ha podido ser. A veces en la vida pasan estas cosas, pero hay que levantarse y tratar de sumar los máximos puntos posibles», dijo resignado comentaba Kiko. El delicado momento de asumir una pérdida de categoría, ha dejado tristeza en el seno de la plantilla de y del club. «Hemos pasado una semana un poco triste, falta motivación pero como dije antes hay que seguir, no es la primera vez que le pasa esto a un equipo. Hemos trabajado al máximo pero no nos ha dado para evitar el descenso. Hay que seguir compitiendo con todos los equipos y sacar el máximo número de puntos posibles», acabó valorando el técnico.