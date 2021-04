La compleja reestructuración de las categorías amateur acelera su definición desde el próximo fin de semana, con el comienzo de los nuevos grupos que determinan la lucha por los objetivos: ascenso a la nueva categoría Segunda RFEF por la vía directa, el mismo reto a través de una repesca o, en último caso, evitar el descenso a la futura Tercera, que estará un escalón más lejos que hasta ahora.

Para echar a andar, primero hay que resolver la duda que se ha generado con la reclamación del Gran Tarajal, que pide la plaza de Las Palmas C en el primer grupo. La posibilidad de que el primer filial amarillo, Las Palmas B, descienda desde la Segunda B actual ha abierto la opción de que el equipo que se incluya en este primer grupo sea el Gran Tarajal. Si fuera así, Las Palmas C jugaría en el grupo de repesca, como primer clasificado, porque es el que mejor puntuación tendría entre esos equipos. No parece que vaya a suceder tal cosa, porque la reglamentación permite a Las Palmas C luchar por subir ya que su filial aún no ha perdido la categoría.

Para ascender.

En esta segunda fase cada equipo juega seis partidos. Mensajero, Tenisca y Atlético Paso no se enfrenta más entre sí, sino que lo hacen a doble vuelta contra San Fernando, Las Palmas C (o Gran Tarajal) y San Mateo. Los dos primeros clasificados cuando se jueguen esas seis jornadas, ascienden a la Segunda RFEF. Pero hay una plaza más para dar el salto a la nueva categoría y para llegar a ella queda un largo recorrido. Se accede de la siguiente forma: el segundo clasificado del grupo de repesca jugará contra el sexto del grupo de ascenso, y el primero de la repesca se medirá al quinto del primer grupo, en un playoff a un solo partido en el campo de los equipos del grupo ascenso. Los ganadores juegan otro playoff contra los que queden tercero y cuarto en el primer grupo. De ahí sale una final y el ganador asciende. Los perdedores jugarán en Tercera RFEF.

Por poner un ejemplo, si la temporada acaba con los grupos tal como están, subirían directos Mensajero y San Fernando, y los primeros cruces de playoff serían Atlético Paso-Buzanada y Las Palmas C-Gran Tarajal, y los dos ganadores se enfrentarían a San Mateo y Tenisca, hasta que solo quede uno, que es el que sube.

Por no bajar.

Se juega por el mismo sistema, o sea a doble vuelta y solo ante los rivales de la otra provincia. Al final de esta liguilla descenderán a la categoría Preferente los cinco últimos clasificados, es decir, aquellos equipos que terminen en los puestos cinco, seis, siete, ocho y nueve. Los cuatro primeros clasificados mantendrán la categoría y formarán parte de la Tercera RFEF para la temporada 2021-22, junto a los que no consigan subir a la Segunda RFEF en los otros dos grupos.