La UDG Tenerife, pese a la derrota, no pierde de vista los puestos europeos. Un doblete de Esther González, determinante. Una derrota que no borra el mayor de los sueños. Las guerreras cedieron ante un sólido Levante UD, segundo clasificado de la Primera Iberdrola, que tiró de eficacia y oficio para llevarse los tres puntos de La Palmera, con un doblete de Esther antes del descanso, (0-2).

En la primera jugada del choque, María José estuvo cerca de sorprender a María López con un centro-chut, y poco después lo intentaba desde lejos. Unos primeros minutos donde se reflejaron intenciones de unas y otras. Esther pisaba área azul y blanca por primera vez, y aprovechando un balón al espacio batió a Aline cuando apenas se llevaban once minutos de encuentro. El tanto no ejerció de mazazo para la UDG Tenerife, que siguió intentando batir a la guardameta rival, pero se topó con una nueva dosis de efectividad por parte del cuadro visitante. Esther peinó a gol un balón en jugada de estrategia cuando se cumplían veinte minutos, y con ello se reducían las opciones locales.

Tras la reanudación, María José forzaba un penalti que intentaría convertir en el 1-2, pero el esférico se estrellaba en el palo, para mala suerte de las guerreras. Con Kayla y Moreno sobre el verde, las guerreras ganaron en frescura y la jugadora canadiense gozó de la siguiente oportunidad de gol, pero su disparo por bajo lo atajaba la guardameta visitante. También dio frescura y empuje la guerrerita Ainhoa, y visión de juego y nuevos bríos en tres cuartas partes de campo la debutante María Tejera, natural de Gran Canaria. Una clara apuesta de Francis Díaz por un ataque joven y con futuro.

“Mentalmente estábamos cansados”

Francis Díaz, técnico del UDG Tenerife, decía tras el partid que “enfrente había un buen equipo, que nos ha contrarrestado nuestro juego. Mi equipo no ha estado fresco, sobre todo mentalmente, es una responsabilidad nuestra y el primero soy yo”. Díaz señaló que les condicionó el choque del martes en Barcelona. “No porque el equipo estuviera cansado, si no en el aspecto mental en la toma de decisiones, también hay que decir que el Levante fue mejor que nosotros, han metido dos goles y nosotros ninguno, felicitarlas por la victoria y no nos queda otra que seguir trabajando”. El técnico mira al siguiente choque. “Vamos a seguir compitiendo hasta el final de la temporada, las chicas están bien y vamos a ir a Éibar a buscar la victoria, no vamos a renunciar a ninguna de la tres primeras plazas”, terminó.