El CV Cuesta Piedra, a un solo paso del ascenso a Superliga Femenina. Tras un arranque torcido, el conjunto chicharrero se rehizo en la jornada vespertina para plantarse en las semifinales de la fase de ascenso a la máxima categoría del voleibol nacional. Si esta tarde las de Francis Hernández son capaces de salir airosas en su cruce, regresarán a la élite española después de más de una década en la que se han convertido en habituales de la segunda división.

No empezó nada bien para el Cuesta Piedra la lucha por el ascenso, ya que las chicharreras, en el primer encuentro de la fase que tiene lugar en Madrid, cayeron de forma clara ante el CVB Barça (1-3). Las catalanas se llevaron las dos primeras mangas con claridad (20-25 y 11/25) y aunque las isleñas parecieron reaccionar (25-23), no llegaron, siquiera, a forzar el tie break (21-25). “No estuvimos al nivel a pesar de que nos encontramos con un buen Barça, que se mostró muy ordenado. Nosotros fallamos cosas que habitualmente no fallamos, perdonando muchos free y dándole al rival demasiadas segundas oportunidades”, comentó Francis Hernández sobre este duelo, que era el segundo que perdía en toda la temporada el conjunto isleño. No caían las blanquiazules desde la primera jornada de la fase regular.

Apenas siete horas después de su errático debut, el CV Cuesta Piedra se midió al Extremadura Arroyo en un duelo sin red y que parecía destinado a la eliminación prematura de las tinerfeñas, que cedieron en la primera manga por un apretado 25-23. Sin embargo, a partir de ahí la imagen de las santacruceras fue otra, hasta el punto de vencer en los tres siguientes parciales de forma rotunda: 14-25, 16-25 y 15-25. “Este segundo partido lo tuvimos más controlado. Jugamos con más alegría y de una manera muy similar a la de toda la temporada. Nada que ver con el encuentro de por la mañana, en el que no tuvimos esta actitud”, apuntó el técnico sobre las prestaciones de las suyas, que no acusaron el cansancio por tener que disputar dos duelo con tan poco margen de tiempo.

Dada la gran diferencia adquirida en los tres sets ganados el CV Cuesta Piedra no solo se rehizo de su flojo arranque, sino que además certificó de forma matemática su presencia en las semifinales gracias a su +7 en el cómputo global de puntos a favor y en contra. Ningún resultado que se dé esta mañana en el choque entre el Barça y el Extremadura saca a las tinerfeñas de los dos primeros puestos de su grupo, aunque solo una combinación concreta (3-1 para el Extremadura y que la diferencia a favor de puntos entre todos los sets de ese duelo esté entre 22 y 35) deja a las de Francis Hernández como líderes. “Al final se ha demostrado que muchas veces perder en la primera fase no es determinante. El partido realmente importante viene ahora”, puntualizó el técnico de la escuadra chicharrera.

El VP Madrid, posible rival

Dado que solo una combinación –que además depende de número de puntos a favor y en contra– permitiría al Cuesta Piedra pasar como primero de su grupo, lo más probable es que el conjunto de Francis Hernández se las vea en el duelo decisivo contra el VP Madrid (la semifinal se jugaría a partir de las 17:30), que ayer se aseguró el liderato de su grupo al vencer en sus dos encuentros. Por la mañana lo hizo contra el Opportunity CDU Atarfe (3-1) mientras que en horario vespertino repitió, esta vez frente al CV Esplugues (2-3) tras un set final sin apenas historia (4-15). Las madrileñas, que ejercen de anfitrionas, llegaron a esta fase como líderes en la fase regular del Grupo A.