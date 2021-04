La séptima plaza conquistada esta pasada semana en el Campeonato de Europa celebrado en Moscú ha revitalizado a Andrés Mata. Un impulso no solo por haber vuelto con buenas prestaciones a una tarima en una competición internacional, sino porque además el halterófilo tinerfeño ha incrementado sus opciones para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Estoy muy contento por la competición, ya que no iba con las mejores sensaciones por la lesión y la operación de hace unos meses, y por no tener una preparación perfecta. Pero sí que íbamos a pelear por un objetivo de marcas y aumentar algunos puntos en el ranking mundial; y lo conseguimos con esos 345 kilos de total”, comenta el deportista isleño.

Una vez concluido ayer el Europeo, en las próximas horas la Federación Internacional debe actualizar el ránking, donde Mata aumentará algunos puntos claves en su carrera para estar en Tokio. “La situación está bastante favorable, pero no es nada definitivo ya que todavía quedan por disputarse varios campeonatos continentales. Tenemos buenas opciones, todavía no hay nada seguro”, señala Andrés, que también deberá concretar su futuro más inmediato. “Tengo que ver qué decido con el entrenador, por si acudo o no al Iberoamericano de mayo, aunque si puedo, prefiero no ir”, explicó el deportista isleño en relación a la competición que tendrá lugar el próximo mes en Colombia.

La que sí estará en esa cita será la también tinerfeña Atenery Hernández, que como Mata acabó “muy contenta” el Europeo. “Llevaba seis meses entrenando desde que tuve la operación del hombro, y me quedo con los positivo, que es que las sensaciones han sido muy buenas, que he hecho récord de España y que ya estoy cerca de mis marcas”, comenta, sabedora que estar en Tokio es para ella un imposible. “Mi ilusión es acabar este periodo de la mejor forma posible y empezar el siguiente ciclo olímpico a tope y con ganas, para lograr el objetivo”, añadió.