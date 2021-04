¿Qué valoración se puede hacer de la temporada del Clarinos?

A pesar de lo que hemos pasado y sufrido, hemos cumplido con los objetivos del club, que no eran otros que la salvación tras un primer año extraño. Ya luego meternos en la Copa, jugar la liguilla en Europa y también los playoff de la Liga sabiendo como estaba la plantilla, nos ha permitido firmar un final muy positivo para todas las piedras que nos hemos ido encontrando a lo largo de la temporada.

¿Fue una temporada más dura que la anterior?

Sí, sí, muchísimo más dura. Pero por todas esas pequeñas piedras que se nos pusieron delante. Las pudimos superar, pero dando muchos rodeos en el camino y pese a que varias fueron muy grandes. Incluso alguna de ellas pareció generar una situación irreversible.

¿Cuál fue la más grande de todas esas piedras de las que habla?

La salida y vuelta de toda la situación de Asia [Taylor] nos mató, de tal forma que hubo un momento en el que el equipo se rompió porque no sabíamos cómo jugar con o sin ella. Desde el problema económico hasta la delicada situación de salud de la madre, hubo varios meses en los que no sabíamos lo que iba a pasar. Estructuralmente el equipo tuvo que dar muchas vueltas, y fue duro en lo mental porque en el cuerpo técnico tampoco sabíamos qué mensajes dar. Acabó siendo una situación bastante catastrófica.

¿Y la económica no fue una piedra significativa? Porque a fin de cuentas es un aspecto que afecta a toda la plantilla...

Sí, pero no. Es verdad que al club se le va un poco de la mano en ese momento, pero también es cierto que a partir de ahí no hubo ningún problema porque todas las instituciones han cumplido a rajatabla con lo que estaba estipulado y acordado. Quizá se trató de un tema que, externamente, pareció ser más doloroso de lo que realmente fue, ya que de cara al exterior generó mucha incertidumbre que mucha gente se llegó a creer.

¿No tiene miedo que con situaciones como esa de incertidumbre el Clarinos pueda coger mala fama o genere reservas en jugadoras para no fichar aquí?

No, porque por suerte, desde ese momento crítico en noviembre, el club siempre ha pagado en regla. Incluso, durante algunos meses, se abonaron nóminas antes de tiempo. Es cierto que ese problema llegó muy pronto y podía hacer pensar que se extendería todo el año, pero después no hubo más retrasos y ahora mismo estamos al día con todas las jugadoras.

¿El 8-2 de entrada fue artificial o el equipo llegó a su tope demasiado pronto?

Fue un gran inicio, la parte más tranquila de la temporada y en la que el equipo solo pensó en baloncesto y trabajó muy bien en el día a día. Fue un arranque espectacular porque no hubo problema alguno. Pero no lo denominaría como un espejismo, sino nuestro mejor momento que luego no pudimos mantener por todo lo que sucedió en lo extradeportivo.

Sextas en Liga, Copa de la Reina, fase de grupos en Eurocup Women... No parece mal saldo, pero ¿le queda rabia de no haber hecho más en alguna competición concreta?

Sí, sí. En Europa nos sobró el miedo en el primer partido. Sabíamos que no podíamos competir contra Flammes, aunque sí trampear; pero hicimos un final de partido horrible y eso nos condicionó de cara a los triples empates en la última jornada. Y en Liga perdimos varios encuentros que no debíamos, como a la vuelta del primer parón, con una derrota contra el Zamora que nos dolió mucho; o antes de la Copa, perder contra La Sau y Cáceres, también.

¿Es viable mantener este nivel el curso que viene?

Es difícil. El club ha dado pasos poco a poco, pero quizá más grandes de lo que pensábamos. Con todos esos baches sufridos, hemos acabado sextos, cuando las tres primeras posiciones son inviables, porque para eso necesitamos unos recursos económicos mayores y una mejor estructura que a día de hoy son impensables. Nuestro lugar debe estar en esta misma zona, pero teniendo en cuenta que muchos otros equipos quieren reforzarse para mejorar. Haremos todo lo posible para mantenernos, pero no será fácil.

En cuanto a plantilla, ¿la idea es mantener al mismo bloque?

Estamos tratando de hacer una plantilla parecida, pero seguro que habrá muchos cambios. Por ejemplo, será muy complicado retener a Tanaya [Atkinson] porque ya tiene muchas ofertas y con su fichaje en Connecticut en la WNBA se abrirá todavía más su abanico. No podemos romper el club para retener a Tanaya. También ocurre con Fasoula, que acabó siendo nuestra referencia y ahora su cartel es muy top a nivel europeo. Nos gustaría mantener un poco el bloque, pero cada año es más difícil.

Pero con contrato para la 21/22 solo está Maria Kousturkova...

Sí, su contrato era de tres años, pero estamos pensando en cederla para que gane experiencia. Si queremos hacer una plantilla del mismo nivel, ella no va a disponer de los minutos que nos gustaría que disputase. No se merece estar otra temporada jugando cinco o seis minutos, sino seguir creciendo fuera. Creemos en ella como una jugadora de futuro e importante. Estamos hablando con Monty [Esther Montenegro] y con Kris Raksanyi, que se ha acabado convirtiendo en un descubrimiento.

Por clasificación deberían repetir exterior en Europa. Supongo que será positivo para el club...

Sí, al ser sextas ya estamos clasificadas. La de este año fue una buena experiencia porque dimos la cara y permitimos que el club se conociera, pero a la vez fue mala porque no se trató de una competición normal, que además se pudo haber jugado en Tenerife. Si queremos crecer, ya que en la Liga Endesa es casi imposible, sí lo podemos hacer en Europa compitiendo algo más.