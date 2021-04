Un incidente en el viaje a Alicante marcó la previa del encuentro que el Marino jugará este domingo (11:00) ante el colista de su grupo. Un error en la relación de nombres de los viajeros provocó que se tuvieran que quedar fuera del grupo cuatro integrantes de la expedición, los jugadores Ángel Galván, Álvaro Arencibia y Manu Dimas y la fisioterapeuta Natalie. La compañía aérea Vueling reconoció el error y reubicó a los afectados, que llegaban de noche al lugar de concentración de su equipo, en Murcia.

El Marino se juega su última carta. Lo tiene muy difícil para evitar una de las cinco plazas que sentencian el descenso, pero si cabe alguna opción es ganando al Lorca para quedarse más cerca de los 20 puntos que tiene el Recreativo. El equipo de Quico de Diego está en los partidos con opciones y suele ser víctima de errores muy puntuales que lo condenan a derrotas dolorosas, como la última ante el líder Granada B. El entrenador ha reconocido esta semana que “las opciones reales son escasas, pero debemos pelearlo hasta el final. Si se hace realidad el descenso, los jugadores deben ser egoístas y mostrarse en el escaparate de Segunda B, sumando el mayor número de puntos; lo que no voy a tolerar es una bajada de brazos. Queremos quedar lo más arriba posible”, señala De Diego.

Para este envite, ante el único equipo con peor puntuación, De Diego no va a poder contar con Fede Olivera, Nadjib, Samu Arbelo y Ahmed. El técnico marinista valoró las virtudes de un rival del que no se fía. “El Lorca es un equipo con una dinámica parecida a la nuestra, con muchos cambios en la plantilla. No ha estado acertado en ciertos partidos donde ha merecido más puntos, pero no ha sido así, lo que les ha llevado a una dinámica negativa, como a nosotros. Tiene una línea de tres atacantes con mucho peligro”, dijo.