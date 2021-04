Hablaba del 8-2 y de un equipo que solo pensaba en baloncesto. Pero en cambio ese inicio fue, seguramente, la parte más complicada del curso para usted...

En parte sí, porque todo lo que pasé antes de empezar la temporada me hizo distraerme. No fue nada fácil, pero cuando me pongo a entrenar me olvido de todo, y en ese momento el grupo era muy bueno, que siempre lo ha sido, y fue capaz de que no le afectara todo lo que había pasado fuera. Fue nuestro escape a todo lo que se escuchó externamente.

Independientemente de qué parte pueda tener más o menos razón, la situación desgasta...

¡Hostia! Bastante. Creo que muchas de las cosas que me han sucedido personalmente a lo largo de esta temporada, y que incluso me han obligado a dar un paso al costado en el equipo, han sido por todo lo sucedido en verano. No pude desconectar ni descansar, y encima tuve que estar todo el día autodefendiéndome de algo que no era real y que no había sucedido. Llegué muy tocado al inicio de la temporada y eso provoca que termines de morir antes de lo que te toca. No ha sido un año fácil en lo mental, porque al final, en todos los sitios a los que ibas, te juzgaban y te ponían una careta de algo que no eres. Presentamos en su momento una querella por lo penal, que está aceptada a trámite y sigue por su cauce legal. La parte que nos acusó deberá demostrar todas las acusaciones vertidas, o si no, tendrá apechugar con lo que ha hecho.

¿Y no llegó a plantearse dar un paso al costado? ¿No hubiera sido lo mejor para el club?

Me lo llegué a plantear, pero a la vez pensé que no me lo merecía. Afortunadamente tengo un cuerpo técnico que me conoce y me valora bastante, y aunque al principio me sentía con fuerzas para demostrar que eso no era real, con el paso del tiempo y la aparición de otros problemas, te das cuenta de que mentalmente no estás. No llegué a dar un paso al costado porque no me dejaron, pero sí hubo momentos durante la temporada en los que, si no llega a ser por Raquel, mi ayudante, no habría terminado, ni de coña, porque no tenía ganas de entrenar. Ella cogió al equipo, lo entrenó, hizo los scouting... mi presencia era casi testimonial como apoyo y colaboración. Hubo un momento muy duro.

Pero esta situación no se genera este pasado verano, sino que viene de hace unos años. ¿Es diferente el Claudio García al de hace años?

Como persona soy el mismo. Seguramente habré madurado y cambiado cosas del pasado, pero como persona soy el mismo porque tengo los mismos valores y educación que me dieron mis padres. Como entrenador sí he cambiado y cosas que hacía en el pasado y quizá estaban mal, ya no las hago ahora; pero eso es algo que le sucede a todo el mundo. No creo que ni el Claudio de ahora ni el Claudio de antes hayan hecho las cosas que decían en verano que habían ocurrido. Sí es verdad que todo esto te hace pensar mucho más y te hace cambiar la forma de tratar o de llevar a los grupos y el distanciamiento que tienes con las jugadoras y con la gente que realmente no conoces.

En este caso, el hecho de que Claudio García Morales sea no solo el entrenador del equipo, sino también miembro fundador e hijo del presidente, ¿no pudo haber perjudicado aún más a la entidad?

Puede dar esa sensación, sí, pero no es real. Es verdad que el Clarinos empezó con Claudio padre y Claudio hijo, y con muy pocas personas más que los apoyasen; pero este Clarinos es totalmente diferente, con una estructura administrativa, deportiva y social que han crecido muchísimo. El club es una cosa y el entrenador es totalmente otra. Esperemos que en un futuro el Clarinos pueda seguir adelante sin Claudio García.

Pero parece evidente que ese futuro no será el año próximo...

En principio voy a seguir, sí. Pero no sé hasta cuando duraré porque creo que mi fecha de caducidad llegará pronto.