El tinerfeño Pedro González López, más conocido como Pedri, se ha estrenado estos días como jugador de la Selección Española bajo las directrices de Luis Enrique. Aunque llegar a ser parte de la plantilla de la Roja no ha sido tarea fácil, aún no estaban superados todos los retos. Y es que el joven de 18 años, originario de Tegueste, sufrió la novatada del resto de sus compañeros de vestuario. A ritmo de Pepe Benavente, Pedri entonó la canción de 'El Polvorete', y aunque sus compañeros recibieron la actuación dando palmas al tiempo que el tinerfeño cantaba, más de uno tuvo que acabar dando las gracias de que se haya dedicado al fútbol y no a la canción.

Las imágenes del momento fueron difundidas por Sergio Ramos en su cuenta de Instagram, y ya recorren las redes sociales como la pólvora.