Admite haber sufrido como nunca en los tres partidos de la eliminatoria de su equipo contra el CV Kiele, pero también reconoce que el Sanaya Libby’s La Laguna se ha quitado un peso de encima, y confía en ver la mejor versión de las suyas en semifinales.

¿Pensaba sufrir tanto estos dos últimos fines de semana?

Hombre, tras lo que sucedió en el primer partido sabíamos que para pasar la eliminatoria íbamos a tener que sufrir bastante. Dada la igualdad de la Liga creo que es lo que también sucederá en los próximos cruces.

¿Se vio eliminado en algún momento? ¿Quizá con el 2-2 del domingo?

Ganar el tercer set del sábado fue algo psicológico. Y ahí vi que el equipo había ganado confianza. Pero no puedo negar que el domingo, tras el cuarto set, tenía miedo de que se pudiera repetir el escenario de perder otra vez en el tie break.

¿Hubiera supuesto un fracaso?

No, para nada. En absoluto. Ya se está viendo la igualdad que existe entre los seis u ocho primeros de la liga, con muchos partidos que se resuelven por 3-2. Creo que por ahora nuestra campaña es buena y solo por el set-average hemos tenido que jugar esta eliminatoria previa. Quizá se espera siempre de nosotros que al menos juguemos una final, pero el resto de equipos se han reforzado bien.

¿Cree que esta victoria libera a su equipo de cara a lo que queda por delante?

Creo que sobre todo es un golpe de confianza y moral para el grupo, que sale fortalecido. Lo necesitábamos. Ahora sí es cierto que tenemos menos presión, pero no seremos conformistas. Pienso que en semifinales jugaremos de una manera más cómoda.

¿Qué debe mejorar el equipo de cara a las semifinales contra el 7 Palmas?

Sobre todo físicamente para que esas jugadoras que están tocadas puedan dar el máximo nivel. Debemos estar cerca de la imagen mostrada este fin de semana, tener confianza y ser constantes. Creo que poco más en lo técnico se puede hacer. Si en lo anímico estamos bien podemos hacer frente al Olímpico [CV CCO 7 Palmas] .

¿Quién es el favorito en la eliminatoria?

Entiendo que el Olímpico. Jugaron la final de la Copa de la Reina y tienen el factor cancha con los dos últimos partidos como local... Es verdad que es la primera vez que en el playoff se usa este formato en el que los semifinalistas vienen de estar parados. Les puede haber dado tiempo para descansar, pero también es cierto que llevan dos fines de semana sin competir.

¿No ganar el primer encuentro casi supondría despedirse de la final?

Pues no lo sé, porque este año está ocurriendo de todo en la Liga. Pase lo que pase este domingo no habrá nada decidido, aunque empezar en casa es algo, como ya sucedía cuando yo entrenaba, que me gusta más.

¿Y en el otro lado del cuadro, a quién ve con más posibilidades?

El Alcobendas, si juega al nivel de la Copa del Reina, es el favorito, pero el Menorca viene de reponerse y no lo veo nada claro. A las baleares las veo muy sólidas y con posibilidades de meterse.

El domingo, a las 12:00 en el Pablos Abril

Piensa ya el Sanya Libby’s La Laguna en el primer duelo de semifinales contra el CV CCC 7 Palmas. Un choque que ha sido fijado para este domingo a partir de las 12:00 horas en el Pablos Abril. “Desgraciadamente sin público”, se lamenta David Martín, muy agradecido por el empuje desde la grada para ayudar a superar al Kiele. Por su parte, el segundo duelo del cruce se jugará el sábado 3 de abril, seguramente a las 12:00 horas, mientras que el hipotético desempate tendría lugar 24 horas después. Ambos con el Centro Insular de Deportes como escenario y con Televisión Canaria en directo . Meterse en la gran final no solo permitiría a las blanquiazules luchar por el título de la Superliga Femenina, sino asegurarse presencia en competición europea, un billete que Martín no descarta incluso sin pasar a dicha ronda.