La gigantesca sorpresa de Gio

Cuando finalizó el entrenamiento de ayer del Iberostar Tenerife en el pabellón Santiago Martín, todos los presentes menos uno sabían que había llegado el momento de dirigir la mirada a los videomarcadores y al cubo central. El único sorprendido fue Giorgi Shermadini. El georgiano jamás imaginó que antes de entrar al vestuario iba a ver en las enormes pantallas de su casa deportiva imágenes de su mujer e hijos y de su compañeros de equipo dedicándole mensajes de felicitación por la conquista del premio al Mejor Jugador de octubre de la Liga Endesa.

El plan del CB Canarias, oculto hasta ese instante para el protagonista, salió a la perfección. Con una sonrisa que simplificaba sus emociones, Gio se dejó llevar, disfrutó del regalo y recibió el galardón de manos de Félix Hernández, presidente del club tinerfeño.

La reacción posterior de Shermadini no descolocó a nadie. Enseguida se acercó a jugadores, técnicos y auxiliares para dar las gracias, uno por uno, chocando las palmas como cuando el equipo gana un partido. Así es él. "He ganado este trofeo gracias a la ayuda de mis compañeros y entrenadores", declaró a los medios de comunicación del CB Canarias. "Estoy muy feliz por el club y por todos los que formamos parte de esta gran familia, aquí en Tenerife", añadió Shermadini, que cumple su segunda campaña en el Iberostar. Gio no se olvidó de la fiel afición aurinegra. "Son tiempos difíciles para todos, pero creo que, con esperanza, poco a poco volveremos a la vida normal", señaló antes de calificar como "fantástica" la sorpresa que le habían preparado. "No me lo esperaba. Ni mi familia me había dicho nada. Ha sido una bonita sorpresa", añadió.

Un original y merecido reconocimiento a un jugador que situó su media de valoración en octubre en 28,7 unidades. En los partidos que disputó, ante Fuenlabrada, Joventut y Unicaja, promedió 18,3 puntos con un pleno en tiros de 2.