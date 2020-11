Antihéroes en la orilla contraria

Si hay un jugador del CD Tenerife que genera antipatía en la afición de la UD Las Palmas, uno que borrarían del derbi de este próximo domingo sin dudar, ese es Suso Santana. En la orilla contraria, el nombre recurrente es el de Maikel Mesa. Su amor por el amarillo despierta enormes recelos en su isla natal.

Dos celebraciones avalan ese papel. La del capitán blanquiazul, en el clásico de la temporada 18/19. El árbitro señaló un penalti por una presunta mano de David García y el 10 se encargó de transformarlo. Luego lo festejó con rabia, dirigiéndose al sector de grada blanquiazul, mientras se incendiaba el resto del Gran Canaria. Solo Suso eleva tanto los decibelios en casa del eterno rival. Hubo quien incluso malinterpretó un gesto dirigido a sus hijos y quiso observar un corte de mangas. Nada que ver.

"Tenía a mi familia en la grada y por cómo se nos había puesto el partido y por toda la gente que se desplazó, fue una alegría", explicaba después del partido. A continuación, aclaró su celebración aduciendo su alegría por la presencia de sus vástagos: "Mis hijos me vieron marcar un gol en Las Palmas y estoy contento". Sin más, aun admitiendo que es especial anotarle al eterno rival y que sirva para sumar puntos.

La de Maikel, más reciente, se dio en el amistoso de esta misma pretemporada en el Heliodoro. Curiosamente también fue de penalti su gol. En los estertores del duelo amistoso, él sintió que era importante y lo celebró con ganas. La fórmula disparó los comentarios en twitter, algunos muy subidos de tono, para censurar la acción. Simplemente se había besado el escudo del club al que ha declarado amor eterno. Pero en el Heliodoro, el estadio del equipo que no le quiso. O eso siente él.

Intervino incluso el propio CD Tenerife para frenar la ira de algunos exaltados. "¿De verdad estamos para estas calenturas tuiteras? ¿Pique sano y deportivo? Todo el del mundo? y más. Pero hasta ahí", proponía a sus seguidores e incluso a los de la UD Las Palmas que respondían. El asunto se enfrió casi sobre la marcha. Era el primer derbi de pretemporada en cuatro años. Los piques y algunas entradas más propias de la competición oficial aconsejaron el barbecho. La lesión de Jacobo, que salió con la nariz rota precisamente por un choque fortuito con Maikel Mesa, y el gol postrero del tinerfeño recordaron a los rectores de uno y otro equipo que igual conviene no verse las caras hasta que la Liga obligue.

"No es un paripé. Llegar a Las Palmas fue un sueño, de verdad, y cada vez que visto su camiseta es un orgullo. Es mi equipo y estoy muy orgulloso de ello. Cuanto más tiempo pueda seguir jugando aquí, mucho mejor", ha dicho en más de un ocasión Maikel Mesa para explicar sus arrumacos al escudo de la UD. Lo hace mucho, aunque un sector de la afición del Tenerife le recordara que no fue asi cuando le marcó esta misma temporada a otro exequipo, el Albacete Balompié.

Valgan las celebraciones como ejemplo de este papel que les ha tocado asumir y que no terminan de comprender muy bien los dos antihéroes. "No sé por qué me tienen tanta manía. Nunca he dicho nada malo de la UD Las Palmas, que yo recuerde. Creo que no", comentaba Suso Santana la pasada temporada. Era la víspera de la última visita blanquiazul a un estadio que estaría poblado por más de 25.000 almas. Muchas de ellas alimentaron el runrún en cada contacto del 10 con el balón.

Al de Taco no le afectó. "Tampoco es algo que me preocupe o de lo que tenga que estar pendiente", había anunciado dejando claro que le motiva "muchísimo jugar allí y también hacerlo aquí, en casa, contra la UD Las Palmas. Es lo normal, digo yo". A punto de igualar a Ricardo como jugador con más derbis disputados, Suso sabe lo que es ser decisivo en un clásico. En diciembre de 2013 abrió el camino del triunfo forzando un penalti que luego transformó. Y asistió a Ayoze Pérez, que hizo un doblete para completar el 3-0 final.

Ha jugado nueve con un balance de cuatro victorias, cuatro empates y una sola derrota. "La verdad es que no tengo ningún problema con ningún jugador de Las Palmas, pero en el campo no hay amigos", dice para dejar constancia de la importancia que le otorga a los clásicos. Durante estos días, ya afloran fotos suyos en las redes sociales que él mismo se encarga de redifundir. Muchas, en derbis anteriores.

Para Maikel Mesa, el del domingo será su octavo enfrentamiento con el Tenerife. Solo le ha ganado una vez, estando en las filas del Mirandés (3-2). Dos derrotas y cuatro empates, el último ya vistiendo de amarillo en el partido del famoso gol de Suso de penalti, completan el balance contra el equipo de su tierra. De él salió cuando le tocaba dar el salto al juvenil. "Sesé Rivero me dijo que no contaban conmigo, que no me veía la proyección suficiente y que me tenía que ir", contó a su llegada a la UD Las Palmas.

Se sintió "menospreciado" entonces. "No me quisieron nunca. Quieres al que realmente cree en ti. Por eso me siento como si fuese de aquí, de Schamann de toda la vida", ha llegado a decir para explicar su devoción por el amarillo. Casi en cada comparecencia deja perlas en este sentido. La presencia de tinerfeños como Pedri, Kirian o ahora Óscar Clemente en Las Palmas se debe a que "no confían en lo que tienen". Maikel cita otros ejemplos, como Carlos Gutiérrez u Omar Mascarell, que también triunfaron fuera.

"Es un problema que tienen en la base. La UD es el espejo en el que mirarse y saber que se equivocan", asegura. Pero esta opinión, tan válida como cualquiera, genera rechazo en buena parte de la hinchada blanquiazul. Muchos entienden que Maikel habla desde el resentimiento por ese menosprecio que vivió. De ahí que sea el antihéroe. Tanto como Suso en Las Palmas.