Situación límite para el CDB Clarinos

"El club está atravesando un difícil momento que podría provocar el final del equipo". Son palabras de ayer del presidente del CDB Clarinos, Claudio García del Castillo. Así de cruda es la realidad del representante tinerfeño en la máxima categoría del baloncesto femenino, competición en la que, en su segunda campaña, ocupa el cuarto puesto de la clasificación. El pago pendiente por parte del Cabildo de Tenerife de 140.000 euros correspondientes al ejercicio pasado, ha llevado a la entidad lagunera a su probable renuncia a seguir en la Liga Femenina Endesa.

Con vistas a la reanudación de la competición la semana que viene, tras una breve pausa, el Ciudad de La Laguna ya sabe que perderá a muchas de sus jugadoras, implicadas con el club pero también cansadas de acumular meses sin recibir sus salarios. García del Castillo ofreció una rueda de prensa para dar todos los detalles. Tal como avanzó, no protagonizará más actos de este tipo. Tiene previsto dimitir, pero más adelante. Emocionado, con un nudo en la garganta por tener que transmitir tantas malas noticias, confirmó que "varias jugadoras no van a regresar después del parón debido a la situación económica" que condiciona al club. Al respecto, aclaró que se trata de un inconveniente ajeno a la gestión del Clarinos e independiente de la elaboración de los presupuestos, y que está directamente relacionado con una cantidad "canalizada, prometida y documentada" que debe aportar el Cabildo, en concreto, de 140.000 euros. "Este dinero es de la temporada pasada. Tuvo que salir en enero de 2020, pero con el cambio de gobierno se dieron ciertas situaciones que lo retrasaron todo".

El presidente del club contó que fue Ideco la que invitó al Clarinos a participar en la adjudicación de un patrocinio en marzo de 2020. "Presentamos la documentación de manera correcta para que nos dieran los 140.000 euros, pero a los pocos días recibimos una llamada del director de Ideco para decirnos que, por problemas de plazos, teníamos que renunciar al concurso, y que el dinero iba a salir de otra forma más rápida. Pero no hemos recibido nada", lamentó el dirigente antes de opinar que con representativos masculinos, como CD Tenerife o CB Canarias, "no pasarían estas cosas". En particular, por su experiencia como exdirectivo del CB Canarias, advirtió de que este tipo de gestiones se pueden llegar a desbloquear en poco tiempo. "He visto realizar operaciones de mucho dinero con el Cabildo en 24 horas para inscribir al club en la ACB, y aquí estamos hablando de 140 mil euros de la temporada pasada y no de un adelanto", insistió.

A pesar de este panorama, García del Castillo ha tratado de insistir, ahora con reuniones por WhatsApp -"ya no cogen el teléfono"- con el máximo responsable de Ideco. "Los técnicos saben que el dinero está ahí, pero no terminan de mojarse, y tampoco te dan un certificado para poder negociar con una entidad bancaria", señaló.

Pero el Clarinos no se siente abandonado solo por el Cabildo Insular. El Ayuntamiento de La Laguna también se ha retrasado en el pago de la subvención de élite de 2018. "Son 17.800 euros que no dan para solucionar el problema, pero sí para tapar agujeros".

Con todo esto, el CDB Clarinos calcula que la mitad de la plantilla quedará desvinculada del club si la situación no se resuelve entre hoy y mañana. En esta tesitura, no sería viable seguir compitiendo a partir del partido del 19 de noviembre en la cancha del Zamarat. "Nos quedaríamos con cuatro o cinco jugadoras y tampoco vamos a hacer el ridículo", argumentó el entrenador Claudio García Morales, quien descartó la posibilidad de reforzarse con las júnior y vinculadas, dado que la nueva normativa lo impediría hasta enero.

García del Castillo concluyó su intervención asegurando que el club no desaparecerá, "aunque algunos se alegrarán si eso ocurre".