El presidente desliza que se presentará a la reelección en 2021

Miguel Concepción asegura que está deshojando la margarita sobre su continuidad en el cargo más allá del final de su mandato, en el mes de julio de 2021. "No tengo decidido si me presentaré o no a las próximas elecciones. Voy para 15 años y tampoco se puede estar toda la vida", explica en lo que parece una concesión a sus detractores.

Sin embargo, poco dura esa postura posibilista. Sin hacer pública su decisión definitiva, el mandatario palmero asegura que le gustaría "terminar los proyectos que ha comenzado". Se refiere a la Ciudad Deportiva "y al edificio de Suárez Guerra, que debe ser la sede de la Fundación". Su intención es "dejarlo comenzado" antes de marcharse de la entidad. Y aunque reconoce que "es bueno renovar" la entidad cada cierto tiempo, se refugia en la conclusión de esas dos promesas presidenciales "si sirve como pista" sobre sus intenciones.

En 2022 se producirán dos hechos que podrían variar sus intenciones a partir de ese momento: se convertirá en el presidente con más años al frente del CD Tenerife en su historia superando a Javier Pérez y se celebrará el centenario de la entidad.

Pero Concepción, que no condiciona su continuidad a la situación judicial que le afecta en el ámbito personal, entiende que la efeméride blanquiazul ya está "en manos de una persona muy competente", como Milagros Luis Brito, y que eso es "lo verdaderamente importante para el Tenerife".