El At. Victoria no pudo con un serio Buzanada, pese al buen partido de los de Acentejo

Atlético Victoria y Buzanada se repartieron un punto en el Municipal de La Victoria. Las múltiples faltas en la primera mitad y las interrupciones provocaron que en la primera mitad no hubiera grandes ocasiones de gol. En el comienzo del choque ninguno de los dos equipos llevó la iniciativa. Los primeros compases estuvieron marcados por las interrupciones más que por la fluidez. A pesar de ello, en el minuto siete Marwan tuvo la ocasión de adelantar al Buzanada. El atacante se quedó solo anteel verdiblanco Ángel pero no supo definir.

Tras la reanudación, los de Patricio de Ara mejoraron con el control de la posesión. No obstante, el conjunto de Willy Barroso se puso por delante con el gol de Arturo de falta directa. En la siguiente jugada los de casa tuvieron la réplica en las botas de Salva, que no acertó. A falta de diez minutos para el final del choque Dani Muni, desde el punto fatídico, anotó el ansiado gol del empate. Los verdiblancos no se conformaban con el empate y buscaron un segundo tanto, que no terminó llegando.