El Marino tratará de empezar a sumar en su primer 'derbi'

A la cuarta. No pudo ser en la apertura de la temporada frente a un Linense que se llevó el triunfo de Los Cristianos con un gol en el minuto 90. Tampoco en la primera salida, a Marbella, donde los tinerfeños se vieron superados con claridad en el tramo final (5-1). Y ni siquiera el 0-1 parcial en Algeciras (2-1 al final), gracias a un gol de Borja, dejó puntos en la clasificación de un CD Marino que tratará de empezar a sumar hoy en su primer duelo del curso con otro equipo canario, la UD Tamaraceite.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Antonio Domínguez a partir de las 11:00 horas ( Footers), con el arbitraje de Daniel Palencia Caballero, del Comité Vasco, y la posibilidad de que accedan espectadores después de que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias lo autorizara el viernes. Habrá visto bueno para un 20 por ciento del aforo, unas mil plazas.

Para la ocasión, el técnico local, Quico de Diego, pierde al sancionado Manu Dimas. Tampoco podrá contar con Mouhamaad Al Moukhtar, que se resintió de una lesión crónica en el hombro, mientras que Álvaro Arencibia sigue con su puesta a punto y Niki no se recuperó a tiempo de una dolencia, todo lo contrario que Cristo Díaz. El centrocampista sí podrá entrar en los planes del técnico tras superar unas molestias.

"Necesitamos ganar sí o sí, sobre todo para la moral de los chicos", reconoció De Diego deseando que ese resultado se produzca frente a un Tamaraceite -también novato en la categoría- que todavía no ha perdido: dos empates sin goles ante San Fernando y Linense y un 3-1 al Marbella marcan un rumbo que no sorprende al preparador tinerfeño. "En cuanto a inercia de futbolistas y automatismo de juego, es el mejor equipo que he visto", opinó justificando su valoración en la continuidad que ha tenido el bloque dirigido desde el banquillo por Chus Trujillo, cuyo análisis del adversario indica justo lo contrario. "El Marino ha cambiado mucho. Su fisonomía no es la misma que la del año pasado. Es un equipo distinto porque ha hecho muchos cambios, pero el entrenador sí es el mismo. Quiere ir a por los partidos, sigue siendo un equipo que mira hacia la portería rival y, aunque tiene futbolistas diferentes, su idea es la misma", señaló Trujillo.

Se cruzan los caminos de dos equipos que participaron en el playoff de ascenso a Segunda B celebrado en El Hierro, con éxito para los grancanarios. El Marino acabó subiendo por otra vía.